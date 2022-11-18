Завод BONUM модернизировал полуприцеп-зерновоз
Завод BONUM модернизировал полуприцеп-зерновоз.
Полуприцеп-зерновоз используется для перевозки сельскохозяйственных грузов — зерновых, сои, бобовых, семечки
В отличии от многих аналогов полуприцеп зерновоз BONUM адаптирован под перевозку и палетных грузов. Это значит, что его можно эксплуатировать круглый год, зарабатывая прибыль вне сезона.
У красивой техники свое особое, инженерное очарование © Фото из открытых источников
Инженеры БОНУМ рассказали, как они усовершенствовали конструкцию зерновоза, сделав его более функциональным для клиентов:
1. Мы увеличили площадь полезного пространства внутри кузова. Получилось это, благодаря правильному расположению выступающих элементов. Теперь можно перевозить на 30% больше палет в том же объеме.
2. Мы модифицировали задние распашные ворота. Теперь стало проще загружать и выгружать попутные грузы — значит перевозка стала быстрее и дешевле.
2. Мы усилили кузов, за счет изменения конструкции без прибавки в весе. Например 46 кубовый зерновоз 3 оси весит от 5900 кг, а 46 кубовый с вынесенной осью — от 6 700 кг. Такой вес позволяет возить до 32 тонн груза, в рамках весового контроля.
Тем самым рентабельность техники значительно выросла.
В развитии импортозамещения ключевую роль играют инженеры-конструкторы. Они обрабатывают обратную связь от клиентов и совершенствуют технику таким образом, чтобы она лучше, быстрее и проще выполняла необходимые задачи.
На заводе BONUM каждый день разрабатывают и развивают новые решения, направленные на повышение функциональности техники. Скоро завод анонсирует облеченную рестайлинговую новинку — зерновоз 58 м. куб.
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