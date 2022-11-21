Новые пригородные электропоезда пополнили парк подвижного состава в Новосибирской области

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Для обеспечения безопасных и качественных перевозок жителей Новосибирской области продолжается ежегодная работа по обновлению подвижного состава пригородных поездов. Так, в августе и октябре 2022 года для обслуживания пассажиров введены в эксплуатацию два новых комфортабельных пригородных поезда серии ЭП2Д 6-ти и 8-ми вагонной составности. В декабре парк электропоездов Новосибирской области пополнит еще один поезд 8-вагонной составности.

Составы оснащены современной климатической системой кондиционирования воздуха в салонах и тамбурах, системой видеонаблюдения, дополнительными средствами безопасности. Есть крепления для велосипедов. Вся необходимая для пассажиров информация транслируется на электронные табло.

В электропоездах создана безбарьерная среда. Салоны головных вагонов оснащены подъемниками и креплениями для инвалидных колясок. Экологически чистые туалетные комплексы подходят, в том числе, для людей с ограниченными возможностями. Информационные таблички в салоне дублированы шрифтом Брайля.

Новый подвижной состав имеет отличительные особенности. При помощи дополнительных подножек, автоматически выдвигающихся при открытии дверей, появилась возможность удобного выхода и входа в вагон с низких платформ. Под пассажирскими сидениями теперь имеется USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.

На сегодняшний день общий парк подвижного состава, эксплуатируемого АО «Экспресс-пригород», составляет 43 электропоезда. Скорректированным планом опережающей поставки на период с 2022 по 2024 года ОАО «РЖД» предусмотрено поступление в Новосибирский регион Западно-Сибирской железной дороги 9 составов ЭП2Д.

Напомним, что в период с 2019 по 2020 годы в эксплуатацию АО «Экспресс-пригород» поступили три электропоезда серии ЭП2Д.