В ЦАГИ прошли испытания усовершенствованной модели самолета «Слон»

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Один из перспективных проектов гражданской авиации, над которым работают в ЦАГИ, — это тяжёлый транспортный самолёт «Слон». В настоящее время проводится совершенствование его аэродинамической компоновки и апробация ряда новых технических решений. Работы выполняются по государственному контракту с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в рамках НИР «Технологии-транспорт-2», сообщили в пресс-службе ЦАГИ.

Для того чтобы повысить топливную эффективность и улучшить эксплуатационные свойства самолёта, специалисты института разработали и изготовили ряд модификаций элементов летательного аппарата. Это различные варианты законцовок крыла, альтернативное поперечное сечение фюзеляжа, уменьшенный по размерам обтекатель стыка крыла с фюзеляжем и новые пилоны с мотогондолами. Их влияние на аэродинамику модели было оценено во время недавно проведенного цикла исследований.

Особое внимание в ходе испытаний уделялось законцовкам крыла различной конфигурации. Применение серповидных и удлинённых концевых аэродинамических поверхностей показало ожидаемый рост аэродинамического качества модели на крейсерских режимах полёта. Также были исследованы укороченные варианты законцовок.

«На данном этапе исследований однозначный выбор между вариантами законцовок делать рано. Для первых двух типов в дальнейшем потребуется устанавливать на крыло механизм складывания. Это сделает самолёт тяжелее, сложнее в исполнении и дороже в производстве. Но их внедрение, безусловно, положительно скажется на его аэродинамике в целом. Применение укороченных законцовок приведёт к незначительному снижению дальности полёта, но в то же время позволит облегчить массу конструкции. При этом сохранятся несущие свойства крыла. Сокращение размаха крыла позволит летательному аппарату базироваться в большем числе аэропортов», — рассказал научный сотрудник Центра комплексной интеграции технологий ФАУ «ЦАГИ» Александр Крутов.

Испытания также показали, что расширение транспортных возможностей самолёта, связанное с увеличением размеров фюзеляжа, не влечёт за собой существенного ухудшения аэродинамических характеристик. Модифицированный обтекатель стыка крыла с фюзеляжем за счёт меньших размеров и упрощенной формы позволяет удешевить производство, при этом практически не ухудшая аэродинамическое качество. Модификация пилонов и мотогондол позволила снизить негативное влияние на обтекание нижней поверхности крыла.

Полученные результаты испытаний подтвердили расчётную эффективность модификаций. Проведённая работа дополнила научно-технический задел по проекту тяжёлого транспортного самолёта «Слон», который также может быть использован в других разработках.

Проект направлен на исследование технологий перспективного транспортного самолёта для замены тяжёлого дальнего транспортного воздушного судна Ан-124 «Руслан». Этот летательный аппарат будет предназначен для перевозки тяжёлых и крупногабаритных грузов на дальность порядка 7 тыс. км со скоростью 850 км/ч. Потребная длина взлётно-посадочной полосы — 3 км. Максимальная коммерческая нагрузка — 180 т (у Ан-124 — 120 т). «Слон» проектируется под российские перспективные двухконтурные турбореактивные двигатели ПД-35.