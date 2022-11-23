Спуск на воду атомного ледокола «Якутия» проекта 22220 в видеоформате

22 ноября корабелы Балтийского завода спустили на воду третий серийный и четвертый по счету атомный ледокол «Якутия» проекта 22220.

Новый атомоход займет свое почетное место в линейке самых больших и самых мощных ледоколов в мире, наряду со своими братьями — ледоколами «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

«Медиапалуба» подготовила видеоролик о том, как прошло это событие.

© paluba.media

Универсальный атомный ледокол «Якутия» — четвертое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2020 года. Видеоролик доступен по ссылке внизу.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/_HuZxbbwRoM