Спуск на воду атомного ледокола «Якутия» проекта 22220 в видеоформате
22 ноября корабелы Балтийского завода спустили на воду третий серийный и четвертый по счету атомный ледокол «Якутия» проекта 22220.
Новый атомоход займет свое почетное место в линейке самых больших и самых мощных ледоколов в мире, наряду со своими братьями — ледоколами «Арктика», «Сибирь» и «Урал».
«Медиапалуба» подготовила видеоролик о том, как прошло это событие.
Универсальный атомный ледокол «Якутия» — четвертое судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2020 года. Видеоролик доступен по ссылке внизу.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/_HuZxbbwRoM
Источник: https://paluba.media/
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23.11.2219:54:16