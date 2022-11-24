Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Курс на импортозамещение! Судовое оборудование: приборы, софт и технологии на SeaFood Expo 2022

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/sTgke-5QyP4

В этом видео:

  • Навигационное и радиолокационное оборудование
  • Дистанционно управляемая арматура
  • Уникальное отечественное экструзионное оборудование

Наши видео на YouTube: https://www.youtube.com/c/MASHNEWSTV
Источник: https://mashnews.ru/seafood-part3.html

судостроение, импортозамещение, судовое оборудование,
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,