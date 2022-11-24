Курс на импортозамещение! Судовое оборудование: приборы, софт и технологии на SeaFood Expo 2022
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/sTgke-5QyP4
В этом видео:
- Навигационное и радиолокационное оборудование
- Дистанционно управляемая арматура
- Уникальное отечественное экструзионное оборудование
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Источник: https://mashnews.ru/seafood-part3.html
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