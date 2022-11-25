«КАМАЗ» закрыл контракт на поставку автобусов в Омск

© www.metalinfo.ru

Контракт, предусматривающий поставку 22 газомоторных автобусов НЕФАЗ-5299-30-56, был подписан в сентябре текущего года. Город приобрёл новый подвижный состав при поддержке правительства Омской области в рамках федеральной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба «КАМАЗа».

Автобусы прошли сертификацию на соответствие техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств и полностью соответствуют техническому заданию контракта. Все автобусы оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования, четырьмя отопителями салона, тахографом, устройством вызова экстренных служб, а также автоматической системой пожаротушения.

Кнопки сигнала водителю об остановке расположены на поручнях возле дверей и соответствуют правилам ООН № 107. Предусмотрено размещение инвалидной коляски, средний дверной проём оснащён пандусом и системой книлинга, отвечающей программе «Доступная среда». Среди особенностей новых машин — наличие датчиков, исключающих зажатие пассажира дверьми, и блокировка движения автобуса при открытых дверях.

Автобусы НЕФАЗ уже начали работать на протяжённых рейсах, связывающих отдалённые районы города: городок Нефтяников и микрорайон Первокирпичный, 6-ю Станционную и ул. Бархатовой, Ясную Поляну и Амурский посёлок, а также другие востребованные направления. В списке маршрутов — №№ 29, 33, 45, 61, 95 и 103.