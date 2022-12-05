В Крыму открылся первый логистический комплекс класса «А»

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В Симферополе открылся первый на территории полуострова логистический комплекс класса «А», сообщает пресс-служба Корпорации развития Республики Крым. В эксплуатацию введен первый склад из семи запланированных. Площадь первого складского помещения комплекса составила 5,4 тыс. кв.м. Сообщается, что она сдана в аренду одному из крупнейших интернет-магазинов России.

Инвестором проекта выступила компания «Сервис-М». Общая площадь логистического комплекса составит 40 тыс. кв.м. Объем инвестиций в строительство комплекса не раскрывается. В настоящее время завершается строительство второго склада, проектируются третий и четвертый. Руководитель проекта Александр Попов пояснил, что склады класса «А» оснащены современным оборудованием и позволяют клиентам более эффективно организовать грузопереработку и хранение товаров.