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Электроника, электротехника и приборы

Оборудование Abat в вагонах-ресторанах РЖД

 © abat.ru

Процесс импортозамещения дошел и до РЖД — благодаря слаженной работе специалистов АО «Чувашторгтехника» с конструкторами ТМХ-Инжиниринг и Тверского вагоностроительного завода, в кратчайшие сроки были разработаны пароконвектоматы Abat для установки на кухнях вагонов-ресторанов, производимых ТВЗ.

Ранее в вагоны-рестораны устанавливались пароконвектоматы всемирно известного европейского бренда. Пароконвектоматы Abat прошли строгий аудит специалистов ТМХ-Инжиниринг и ТВЗ. Функционал и надежность оборудования Abat полностью устроили столь взыскательных потребителей.

Эксперты рынка HORECA знают, что любая профессиональная кухня может быть скомплектована практически на 100% отечественным оборудованием одного только бренда Abat.

 © abat.ru
Источник: https://abat.ru/

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