Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу декабря 2022 года составил 87,52%

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На основной установке газоразделения 1-й технологической линии Амурского ГПЗ ведутся пусконаладочные и предпусконаладочные работы. На установке газофракционирования и очистки ШФЛУ — предпусконаладочные работы.

На 2-й линии ведутся функциональные испытания системы химического анализа.

На 3-й линии продолжаются предпусконаладочные работы. Установка осушки и удаления примесей выводится на проектные показатели качества газа.

На 4-й линии началась маслопромывка динамического оборудования. На газоперекачивающих агрегатах «Ладога» № 7 и № 8 ведется маслопромывка и контурное тестирование систем АСУТП.

На 5-й технологической линии смонтировано основное оборудование для вентиляции компрессорной, завершается установка внутрикорпусных контактных устройств и монтаж холодного блока.

На 6-й технологической линии выполняются работы по монтажу металлоконструкций этажерки.

На Полигоне твердых бытовых и промышленных отходов завершено устройство 16-ти из 18-ти карт захоронения промышленных отходов, уложено 70% дорожных плит.

Завершен монтаж газопровода к двум установкам термического обезвреживания твердых отходов и газопровод от АГПЗ до полигона ТБО.