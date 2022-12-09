Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ к началу декабря 2022 года составил 87,52%
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/qIDejIxvo8w
На основной установке газоразделения 1-й технологической линии Амурского ГПЗ ведутся пусконаладочные и предпусконаладочные работы. На установке газофракционирования и очистки ШФЛУ — предпусконаладочные работы.
На 2-й линии ведутся функциональные испытания системы химического анализа.
На 3-й линии продолжаются предпусконаладочные работы. Установка осушки и удаления примесей выводится на проектные показатели качества газа.
На 4-й линии началась маслопромывка динамического оборудования. На газоперекачивающих агрегатах «Ладога» № 7 и № 8 ведется маслопромывка и контурное тестирование систем АСУТП.
На 5-й технологической линии смонтировано основное оборудование для вентиляции компрессорной, завершается установка внутрикорпусных контактных устройств и монтаж холодного блока.
На 6-й технологической линии выполняются работы по монтажу металлоконструкций этажерки.
На Полигоне твердых бытовых и промышленных отходов завершено устройство 16-ти из 18-ти карт захоронения промышленных отходов, уложено 70% дорожных плит.
Завершен монтаж газопровода к двум установкам термического обезвреживания твердых отходов и газопровод от АГПЗ до полигона ТБО.
- Прогресс по строительству Амурского ГПЗ к началу октября 2022 года составил 87%
- Операция по доставке колонны пиролиза на площадку строительства Амурского ГХК
- Амурский ГХК в июле 2021