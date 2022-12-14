Открыто движение по реконструированным мостам в Саратовской области и Забайкальском крае
В Саратовской области открыли движение по новому мосту
В Духовницком районе Саратовской области с 14 декабря открывается рабочее движение по мосту через реку Малый Иргиз.
Переправа, связывающая поселок Духовницкое и Балаково, находилась в аварийном состоянии. Её фактически пришлось возводить заново.
Реконструкция велась по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Во время ремонта местные жители объезжали данный участок через Пугачевский район.
Реконструированный впервые за 80 лет мост открыли для движения в Дарасуне Забайкальского края
Дорожники завершили реконструкцию моста через реку Ингода, соединяющего две части посёлка Дарасун. Сооружению почти 80 лет, и такой ремонт проводится впервые. Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом 14 декабря сообщается на официальном портале Забайкальского края.
В Министерстве строительства региона сообщили, что теперь сооружение рассчитано на новые нагрузки и может обеспечить проезд всех транспортных средств. Работы проводились в несколько этапов, последний из которых — ремонт дороги между мостом и путепроводом.
Мост фактически построили заново — установили пять опор на буронабивных сваях, которые заглубили на 12 метров в дно реки, обустроили освещение и пешеходные дорожки.
В рамках нацпроекта реконструировали два объекта — путепровод над Транссибом и мост через Ингоду. Оба сооружения связывают две части посёлка Дарасун. По ним осуществляется движение всех оперативных служб — скорой помощи, пожарных, а также подвоз детей к школе. Кроме того, в одной части поселка расположены больница, поликлиника, большая школа, администрация, в другой — пожарная часть, две малые школы.
Реконструкция путепровода через железную дорогу была завершена в 2021 году. Объект был введен в эксплуатацию. Что касается моста — дорожные строители фактически возвели новое сооружение, — пояснил руководитель регионального Минстроя.
Во время реконструкции жители посёлка, на центральной улице которого расположены мост и путепровод, добирались из одной части населенного пункта в другую по федеральной трассе — около 25 километров. Летом 2020 года по временной переправе запустили движение транспорта, а в конце прошлого года разрешили проезд по путепроводу.
https://www.mkc...v-darasune.html
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