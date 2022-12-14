Открыто движение по реконструированным мостам в Саратовской области и Забайкальском крае

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В Саратовской области открыли движение по новому мосту

В Духовницком районе Саратовской области с 14 декабря открывается рабочее движение по мосту через реку Малый Иргиз.

Переправа, связывающая поселок Духовницкое и Балаково, находилась в аварийном состоянии. Её фактически пришлось возводить заново.

Реконструкция велась по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Во время ремонта местные жители объезжали данный участок через Пугачевский район.

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Реконструированный впервые за 80 лет мост открыли для движения в Дарасуне Забайкальского края

Дорожники завершили реконструкцию моста через реку Ингода, соединяющего две части посёлка Дарасун. Сооружению почти 80 лет, и такой ремонт проводится впервые. Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом 14 декабря сообщается на официальном портале Забайкальского края.

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В Министерстве строительства региона сообщили, что теперь сооружение рассчитано на новые нагрузки и может обеспечить проезд всех транспортных средств. Работы проводились в несколько этапов, последний из которых — ремонт дороги между мостом и путепроводом.

Мост фактически построили заново — установили пять опор на буронабивных сваях, которые заглубили на 12 метров в дно реки, обустроили освещение и пешеходные дорожки.

В рамках нацпроекта реконструировали два объекта — путепровод над Транссибом и мост через Ингоду. Оба сооружения связывают две части посёлка Дарасун. По ним осуществляется движение всех оперативных служб — скорой помощи, пожарных, а также подвоз детей к школе. Кроме того, в одной части поселка расположены больница, поликлиника, большая школа, администрация, в другой — пожарная часть, две малые школы.

Реконструкция путепровода через железную дорогу была завершена в 2021 году. Объект был введен в эксплуатацию. Что касается моста — дорожные строители фактически возвели новое сооружение, — пояснил руководитель регионального Минстроя.

Во время реконструкции жители посёлка, на центральной улице которого расположены мост и путепровод, добирались из одной части населенного пункта в другую по федеральной трассе — около 25 километров. Летом 2020 года по временной переправе запустили движение транспорта, а в конце прошлого года разрешили проезд по путепроводу.

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