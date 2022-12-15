На авиационном предприятии Комсомольска приступили к производству новой версии «Суперджета»
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456242014&hash=32f086ae92c6bbd0
12 декабря 10 в этом году и последний Суперджет, собранный с использованием импортных систем и агрегатов, вылетел из Комсомольска на Амуре в Ульяновск на покраску. С этого момента авиационное предприятие города юности будет производить машины в основном из отечественных комплектующих.
Источник: https://vk.com/wall-166596029_204600
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