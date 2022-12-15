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Авиация

На авиационном предприятии Комсомольска приступили к производству новой версии «Суперджета»

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456242014&hash=32f086ae92c6bbd0

12 декабря 10 в этом году и последний Суперджет, собранный с использованием импортных систем и агрегатов, вылетел из Комсомольска на Амуре в Ульяновск на покраску. С этого момента авиационное предприятие города юности будет производить машины в основном из отечественных комплектующих.
Источник: https://vk.com/wall-166596029_204600

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Авиация, авиастроение, SSJ100, Суперджет
  • Нет аватара Stranniks
    15.12.2211:19:57

    На счет «исключительно» — несколько перебор, 100% замещения никто не обещал даже на официальном уровне — а то потом будут орать всякие, что обещали мол, а не сделали.

    Замещали критичные системы, от поставки которых зависело производство и обслуживание самолета. Но, конечно, оно более чем обширно, а некоторые доработки, например — в части крыла, вообще не связаны с импортозамещением, но так или иначе они значительно (в лучшую сторону) должны повлиять на экономику и безопасность полётов.

    #1256890
  • Нет аватара vlTepes
    15.12.2212:00:54

    ну что ж

    можно подводить итоги программы SSJ и писать прогнозы на SSJ-NEW

    #1256895
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