На авиационном предприятии Комсомольска приступили к производству новой версии «Суперджета»

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12 декабря 10 в этом году и последний Суперджет, собранный с использованием импортных систем и агрегатов, вылетел из Комсомольска на Амуре в Ульяновск на покраску. С этого момента авиационное предприятие города юности будет производить машины в основном из отечественных комплектующих.