Ямальский меридиан (№ 11)

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Заключительный обзор 2022 года, год как никогда был богат позитивными новостями…

В посёлке Харсаим Приуральского района начал работу спортивный комплекс «Феникс». Название для него выбрали с учетом пожеланий спортсменов.Спорткомплекс работает с понедельника по субботу с 14:00 до 21:00. Вход бесплатный.

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Пожарные села Халясавэй Пуровского района справляют новоселье — здесь открыли новое здание пожарной части. В помещениях общей площадью более 560 квадратных метров есть все необходимое для комфортной службы. Всего в здании расположено 20 служебных и бытовых помещений, есть гараж для двух спецмашин.

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В поселке Уренгой завершили капитальный ремонт детской поликлиники. В двухэтажном здании детской поликлиники Уренгоя строители заменили кровлю, крыльцо, утеплили наружные стены, произвели частичную перепланировку помещений с последующей внутренней отделкой. Фасад украсили изображениями героев советского мультфильма «Умка».

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В Аксарке в октябре запущена новая котельная с тройным запасом мощности. Вместо устаревшей котельной энергетики возвели современное блочно-модульное здание мощностью 14 МВт.

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В Новом Уренгое открылся большой приют для бездомных животных. Его открытие поможет снизить количество хвостатых беспризорников на городских улицах. Приют рассчитан на содержание 600 животных с возможностью увеличения до тысячи.

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В Тарко-Сале открылся магазин «ПурМаркет» с товарами местных производителей. Продукцию собственного производства в магазин поставляет предприятие «Пур-рыба». Приобрести можно вяленую и копченую рыбу, полуфабрикаты, консервы. Продукцию в новой точке представит и предприниматель из поселка Уренгой, обладатель премии «Бизнес-успех» Ирина Лескова. Она будет поставлять выпечку и хлебобулочные изделия. Приобрести в «ПурМаркете» можно ягоды, кондитерские изделия, а со временем появятся и молоко с сыром. В магазине обустроено семейное мини-кафе. Возле магазина уже благоустроили территорию: озеленили, установили освещение, оборудовали удобную парковку, поставили площадку с качелями и лавочками для отдыха.

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В Тарко-Сале реконструировали ДК «Юбилейный».

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В Красноселькупском районе появилось еще одно место для отдыха. В селе Толька построили этнопарк «Тойкымачы». Этнопарк расположился на живописном берегу реки Таз. На территории объекта находится стилизованное селькупское стойбище с чумами, есть землянка, лабаз и даже сцена. Также в этнопарке много малых национальных архитектурных форм.

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На Ямале в декабре открылось 4 лыжные базы.

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Современные лыжные базы есть во всех муниципалитетах округа. К концу года завершено строительство современной модульных баз в селе Халясавэй Пуровского района, Горках и Овгорте Шурышкарского района и в микрорайоне Пурпе (Губкинский). Все они снащены раздевалками, медицинским кабинетом, душевыми и санузлами. Помещения адаптированы для маломобильных групп населения. В процессе строительства находятся лыжные базы в Губкинском, Пуровске и Харампуре Пуровского района, а также в Мужах и Шурышкарах Шурышкарского района. Их откроют в 2023 году.

В Лабытнанги 325 семей получили ключи от квартир в первых семиэтажных домах.

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Дома № 1 и № 3, расположенные по улице Ивана Путилина, сданы с отделкой и полностью готовы для проживания. В семиэтажках установлены лифты, камеры наружного наблюдения, сообщили в пресс-службе администрации города. Около домов для жителей обустроили детскую и спортивную площадки. Стоянка для автомобилей находится за пределами дворовой территории.

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Ветеринарные клиники появились в селах Горки Шурышкарского района и Гыда Тазовского. Новые пункты помощи животным позволят повысить качество ветеринарных услуг.

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В микрорайоне Харп (Лабытнанги) открылся 3D-кинотеатр «Сияние Севера» в рамках реализации нацпроекта «Культура». В ДК «Сияние Севера» установили экран размером 8 на 6 метров, новейший проектор и мощное звуковое оборудование, закупили 300 пар 3D-очков.

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Это финальный этап реконструкции дома культуры, к тому же фасад ДК полностью отремонтировали, сделали подсветку и установили новую вывеску.

В статье использованы фото из открытых источников.

Выпуски 2022 года:

— Ямальский меридиан (№ 6)

— Ямальский меридиан (№ 7)

— Ямальский меридиан (№ 8)

— Ямальский меридиан (№ 9)

— Ямальский меридиан (№ 10)