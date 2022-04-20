Ямальский меридиан (№ 7)

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Несмотря на внешние проблемы Ямал продолжает развиваться и жить интересной жизнью.

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В новоуренгойском районе Коротчаево полностью опустел рабочий посёлок Мостооряд-93. Ключи от новых квартир получили жители 41 аварийного дома. Почти все сто семей справили новоселье в двух новых домах на улице Пушкинской. В посёлке осталось снести один дом. Сейчас здесь вывозят мусор, демонтируют инженерные сети.

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Рабочий поселок Мостоотряд-93 создавался в 1979 году как база дорожных строителей. За годы жилфонд износился и был признан аварийным. Важная часть программы развития Нового Уренгоя — переезд людей в новое жилье. К примеру, в районе Коротчаево мы уже избавились более чем от 200 аварийных домов. В планах — расселение жителей оставшихся рабочих посёлков СГБ, КТП 962 и УГМ.

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Три новых тёплых остановочных комплекса начали работу в Тазовском. Они появились на улицах Геофизиков, Пристанской и Пиеттомина. Теперь в райцентре пять обогреваемых остановок. До конца года планируется закупить еще три: две установят в райцентре и одну — на выезде из села Газ-Сале.

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В посёлке Тазовский торжественно открыли музей вечной мерзлоты. Помещением для музея выбрали мерзлотник, построенный в середине двадцатого века. Систему коридоров и помещений вырубили в вечной мерзлоте, это заняло девять лет. Мерзлотник принадлежал Тазовскому рыбодобывающему предприятию и предназначался для хранения рыбы. Много лет его не использовали по назначению.

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Мерзлотник построен в холме. Спуститься в него можно по деревянной лестнице, глубина спуска — порядка четырех метров. Объем мерзлотника более 3 000 кубических метров, площадь — 1500 квадратных метров. Зимой температура в «холодильнике» -18 градусов, летом повышается до -8.

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Было принято решение присвоить мерзлотнику статус объекта культурного наследия. Здесь провели реставрацию и украсили помещение ледяными фигурами. Проводить экскурсии будут специалисты районного музея, они будут рассказывать гостям об истории становления и развития Тазовского рыбозавода.

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В 70-х годах мерзлотник перестали использовать по назначению, потому что появились морозильные камеры хранения. При этом мерзлотник поддерживали в нормативном состоянии и использовали в экстренных случаях, чтобы не останавливать работу предприятия. Так мерзлотник выручал дважды — в 2000 и 2004 годах, когда на предприятии случались пожары. Почти два сезона мерзлотник заменял работу морозильных камер, начиная с весенней путины и до самой осени. Для того чтобы рыба полностью замерзла, нужно двое суток. Периодически мерзлотник сдавали в аренду предпринимателям для хранения продуктов.

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На Ямале существуют и другие мерзлотники. Самый большой в мире, Новопортовский, до сих пор используется по назначению. Он является объектом культурного наследия. Известно о мерзлотниках в Гыде и Ямбурге Ямальского района, в Салехарде под Обдорским острогом.

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В Лабытнанги в новые квартиры из аварийного жилья переедут 80 семей. Ввод дома по улице Первомайской позволит расселить в Лабытнанги сразу 12 «авариек» полностью и ещё четыре частично. Ещё семь квартир получат участники других жилищных программ.

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В другом районе Лабытнанги продолжается строительство семиэтажных домов.

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Новый дом на 27 семей сдан в Антипаюте. Новый трехэтажный дом предназначен для переселения из аварийного жилья. Все 27 квартир сданы с отделкой под ключ.

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В регионе сейчас реализуется несколько проектов по комплексной застройке, среди них Губкинский, Салехард, Новый Уренгой, Тарко-Сале и Тазовский.

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Дома в новом микрорайоне Южный в Тарко-Сале возводят сразу шесть пятиэтажных домов, сдать их планируют к 2024 году. Дома в микрорайоне будут П-образной формы, в них предусмотрят одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры. Дворы благоустроят, а парковки, что впервые для Тарко-Сале, вынесут за пределы новостроек. В новые 876 квартир из ветхого жилья переедут более 3 000 пуровчан. В микрорайоне предусмотрели возведение школы и детского сада, а также современный бульвар, ведётся работа по проектированию объездной дороги.Общая территория нового микрорайона составит 100 000 квадратных метров.

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В этом году объём ввода нового жилья в Губкинском вырастет более чем в два раза. Если в прошлом году сдали 21 тысячу квадратных метров, то в этом планируется ввести 50 тысяч квадратных метров. Для города это станет рекордом, появятся 15 новых домов, девять из которых предназначены для переселения жителей из аварийного фонда.

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Строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Нового Уренгоя идёт по графику. Генподрядчик завершает монтаж витражей из алюминиевого профиля и стеклопакетов, на первом и третьем этажах специалисты начали укладывать на полы плиты из керамогранита. Установили семь лифтов из 12, три эскалатора из четырех. Продолжается монтаж систем противодымной вентиляции, водо- и теплоснабжения, воздуховодов с общеобменной вентиляцией, а также кабелей сети внутреннего освещения.

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Строители приступили к монтажу навесного вентилируемого фасада будущего терминала, к нанесению огнезащиты на металлоконструкции. На стройплощадке привокзальной площади закончена заливка бетонных фундаментов для опор наружной рекламы.

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Рыболовецкая артель «Орион» запустила в Салехарде новый цех для выпуска полуфабрикатов. Котлеты, пельмени и расстегаи из северной рыбы пополнят меню северян. Так, в 2020 году благодаря гранту губернатора Ямала артель открыла цех по изготовлению рыбных консервов. Сейчас в ассортименте салехардцев уже 46 наименований консервов и 53 вида другой продукции из ямальской рыбы.

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В Ноябрьске открылась пивоварня «Ганс», здесь на отечественном оборудовании производится пять сортов нефильтрованного пива. Инвестиции в проект составили 15 млн. рублей. На следующем этапе здесь будут производить фильтрованное пиво, живой квас и лимонады.

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В Салехарде подходит к концу капитальный ремонт и реставрация памятника архитектуры — здания начальной школы 501-стройки. Почти закончены фасадные и кровельные работы, специалисты занимаются отделкой и подключением инженерных систем. С наступлением тепла начнётся благоустройство территории. Завершить работы планируется летом.Сооружение было буквально разобрано по брёвнышкам и собрано вновь. Около пятой части элементов здания, включая фундамент, пришлось заменить. Оставшуюся часть удалось восстановить при помощи реставрационных работ. Это позволило восстановить и внешний облик, и надёжность строительной конструкции.

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Кровля здания застелена шифером в соответствии с первоначальным проектом. По оригинальным чертежам были восстановлены окна. При их производстве использовались уже современные материалы, но внешний облик удалось сохранить. Весь наружный декор здания будет приведен в соответствие с первозданным видом — частично отреставрирован, частично воссоздан по оригинальным лекалам.

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Здание начальной школы 501-й стройки имеет архитектурную ценность как образец городской общественной застройки 1950-х годов. Здесь учились дети офицеров, обслуживающих строительные работы железнодорожной магистрали 501-й стройки. Позже строение было передано Салехардскому национальному педагогическому училищу. В последнее время здесь размещался Молодежный центр технологии занятости автономного округа. Сооружение признано объектом культурного наследия.

— Ямальский меридиан (№ 1)

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— Ямальский меридиан (№ 4)

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— Ямальский меридиан (№ 6)