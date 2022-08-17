Ямальский меридиан (№ 8)

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О позитивных новостях лета 2022 года…

Начать стоит с патриотической ноты. По распоряжению губернатора на Ямале ведётся установка флагштоков. В Ноябрьске флагшток установили на центральной площади.

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В Тарко-Сале главный символ страны подняли на Набережной Михаила Саргина. Размер полотнища — 4,5 на 3 метра, триколор возвышается на 25-метровой высоте и виден издалека.

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Новый флагшток появился и в центре Нового Уренгоя.

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Авиация — единственный круглогодичный вид транспорта, который доступен для малых населенных пунктов в округе, поэтому развитие аэропортовой инфраструктуры один из приоритетных вопросов на Ямале.

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В селе Питляр Шурышкарского района построена вертолетная площадка. Вертодром перенесли дальше от жилых домов, чтобы снизить уровень шума. Необходимость создания вертолетной площадки возникла в связи с ростом села.

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В округе реализуется программа по обновлению и развитию сети аэровокзалов с возможностью электронной продажи билетов и электронной регистрации пассажиров на вертолетные рейсы.

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Модульные здания аэровокзалов установят в большинстве малых населенных пунктах Ямала, где выполняются регулярные перевозки пассажиров вертолетами. В этом году, кроме Питляра, их установят в Овгорте, Ныде, Кутопьюгане, Горках и Новом Порту. В Горках и Овгорте уже идут внутренние отделочные работы, а в Антипаюте и Гыде здания новых аэровокзалов уже введены в эксплуатацию.

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В селах Овгорт и Горки на вертолетных площадках уже построили служебно-пассажирские павильоны. В модульном здании аэровокзала, площадью 70 квадратных метров, располагаются зал ожидания на 24 кресла, авиакасса, санузел. Здание оборудовано пандусами и поручнями, что соответствует требованиям по обслуживанию маломобильных пассажиров.

На стройплощадке аэропорта в Новом Уренгое завершился монтаж металлоконструкций входных групп терминала, ведутся работы по нанесению огнезащиты металлоконструкций здания. Выполнено витражное остекление, на завершающем этапе устройство стяжки полов, перегородок помещений, продолжаются работы по отделке фасадов здания. Ведутся работы по вертикальной планировке привокзальной площади и подъездной дороги. Установлены все лифты (11) и эскалаторы (4). Продолжается монтаж коммуникационных систем.

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В строительстве терминала задействовано 30 единиц техники и более 400 рабочих. Новый терминал площадью 19,6 тыс. кв. м будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час. Отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет тёплый бас-гейт (тоннель для автобусов), расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для погодных условий Крайнего Севера.

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В Лабытнанги построено два новых дома. В квартирах завершаются отделочные работы и обустройство инженерных систем. Всего здесь построено 325 квартир, большинство из которых предназначены для расселения аварийного жилфонда. В Лабытнанги с начала года введен в эксплуатацию многоквартирный дом на 87 квартир. Сейчас, без учета двух новых домов, в стадии строительства находятся ещё два многоквартирных дома на 191 квартиру, площадью более девяти тысяч квадратных метров. Всего в 2022-2023 годы в городе планируется ввести в эксплуатацию 25 тысяч квадратных метров нового жилья.

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В Лабытнанги это первые жилые дома с лифтами, раньше выше пяти этажей здесь не строили.

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В Ноябрьске жителям аварийных домов вручены ключи от новых квартир. Девять ноябрьских семей получили ключи от квартир в новом доме, расположенном на улице Энтузиастов. Все новоселы — бывшие жители аварийного фонда. В новый дом на 120 квартир из аварийного фонда переедет 113 семей. Все квартиры — с отделкой, во дворе установлены детская и спортивная площадки, мини-стадион, оборудована парковка.

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С начала этого года в Ноябрьске построили и сдали в эксплуатацию три многоквартирных дома. В них из аварийных домов переедет 311 семей. Сейчас в городе возводится 50 тыс. кв. м жилья в 21 новостройке. На завершающей стадии сразу четыре дома на 228 квартир, две многоэтажки на 142 квартиры планируется сдать до конца года.

В Тарко-Сале новоселы получили ключи от новых квартир. Новый пятиэтажный дом капитального исполнения построили в центре города. В одно-, двух- и трехкомнатные квартиры из ветхого и аварийного жилья переедут 59 семей.

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Во всех муниципалитетах Ямала продолжается высадка цветов, кустарников и деревьев. В Год экологии по поручению губернатора объем озеленения увеличен вдвое.

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Так, в Губкинском план по озеленению города увеличен в 10 раз. В самом молодом городе округа уже высажено по 250 кустов сирени и боярышника. До осени планируют высадить на городских улицах тысячу берез и засеять 30 тысяч квадратных метров газона. Городские клумбы украшают бархатцы, бегонии, георгины, петуньи, портулак и другие цветы.

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Впервые в заполярном Самбурге появились кустарники кизильника. Шиповник, кизильник и смородина, успешно перезимовали и продолжили радовать посетителей Прибрежного парка в Тарко-Сале.

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Морозостойкий кизильник впервые появился и в Муравленко. 500 саженцев кустарника были закуплены в питомнике Свердловской области. Рябина, черемуха и яблони из того же питомника украсили новые городские пространства — сквер «Дружбы» и бульвар «Парковый».

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В Яр-Сале впервые высадили многолетние ирисы и лилейник. Также в качестве эксперимента в большие цветочные вазоны высажены шесть саженцев туи западной-шаровидной и 14 саженцев туи-западной «Брабант».

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Село Панаевск украсили живые композиции из ивы

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На Полярном Урале появились горный приют и маркировка туристского маршрута. На территории массива Рай-Из открылся горный приют для любителей активного отдыха и покорителей гор. Теперь путешественники смогут останавливаться на безопасный привал во время походов в экстремальных природных условиях горной местности Полярного Урала.

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Проект осуществляется при поддержке правительства ЯНАО и окружного департамента молодежной политики и туризма. Приют расположен у подножия горы Чёрная и может вместить группы от 8 до 12 человек. Для путников созданы все условия комфортного проживания: дровяная печь, восемь полок для туристов в два яруса, система вентиляции, освещение, розетки, солнечные панели, кнопка SOS. А также санитарный модуль на две изолированные кабинки, в каждой свой бак на компостной основе. Это позволит отказаться от традиционной выгребной ямы, которая не способствует сохранению природной экосистемы.

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Это первый объект, выполненный в фирменном стиле туристического бренда Ямала. И теперь он открыт для туристов природного парка «Ингилор». Если пилот «зайдёт», то далее на очереди — Нефритовая долина, но сначала нужно испытать модуль в деле и посмотреть, как приживётся. Главная функция модуля — обеспечить безопасность туристов. Ориентирован на тех, кому нужно переждать непогоду, либо нужна помощь. Эксплуатация круглогодичная, температурный режим: от +30°С до -46°С.

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В Салехарде после реконструкции открыли движение на мосту через реку Шайтанка. Мост и автомобильная дорога протяженностью 533 метра построены заново с расширением до четырёх полос. Основная часть реконструкции была завершена еще зимой, в летний период уложили асфальт и обустроили съезды.

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Подводить итоги благоустройства пока рано и этому будет посвящён отдельный пост, но некоторые объекты уже готовы.

В Новом Уренгое открыли первую игровую экоплощадку без пластика.

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Новую детскую площадку открыли в микрорайоне Водников Тарко-Сале.

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В Надыме установили памятник «Защитникам Донбасса». Он расположился в сквере Миротворцев.

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Магазин продукции ямальских аграриев «Сделано на Ямале» открылся в Надыме. Павильон расположен в самом центре города на площади Юбилейная.

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На бульваре в Губкинском появилась скульптура кавалера. Кавалер стоит здесь не просто так, а ждет даму с собачкой, которая не спеша идет на свидание, сообщили в пресс-службе администрации города. Ее скульптура давно установлена на бульварной дорожке.

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В Ноябрьске открыли скейт-парк. Подрядчик приступил к работе в мае, и теперь всё готово. На верхней площадке Ноябрьск-парка детворы много. Ребята очень хотели скейт-парк, и мечта их исполнилась. Скейт-площадка является одним из этапов продолжающегося развития Ноябрьск-парка.

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Благоустройство продолжается и осенью Ноябрьск-парк пополнится новыми объектами.

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Ямал является одним из центров развития пляжного воллейбола России, а игроки новоуренгойского «Факела» известны далеко за пределами Севера. Теперь условия для развития игры появились и в Тарко-Сале, в Прибрежном парке открылась специализированная воллейбольная площадка.

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Набирает популярность пляжный воллейбол в Ноябрьске и Ханымее, здесь тоже обустроены специальные площадки.

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В 2021 году благоустройство велось до самого снега, поэтому многие объекты заработали в полную силу только в этом сезоне.

Трек-парк в Тарко-Сале.

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С наступлением тепла начал работу новый фонтан на реконструированном центральном бульваре в Ноябрьске.

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Оценить по достоинству реконструкцию центральной аллеи горожане смогли только летом.

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А так теперь выглядит шестой микрорайон Надыма после реновации.

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В национальном селе Ныда Надымского района открыли первый спорткомплекс, в котором могут одновременно заниматься до 50 человек. Занятия будут проводить два опытных инструктора.

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Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» дополнил новый цех по переработке мяса северного оленя. Производственная площадка, расположенная в Харпе, будет специализироваться на выпуске мясных полуфабрикатов и готовой продукции из оленины, а также кормов для животных. На предприятии будут созданы новые рабочие места для 24 жителей региона.

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В цехе, общей площадью 600 м², предусмотрены две производственные линии. Первая — по переработке мяса северного оленя, где будут выпускаться мясные деликатесы, полуфабрикаты и колбасные изделия, всего около 500 тонн в год. Вторая — по переработке костей, субпродуктов и другого сырья животного происхождения. Технологическое оборудование этой линии позволит производить до 1000 тонн в год экструдированных кормов и лакомств для всех видов животных.

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— Ямальский меридиан (№ 1)

— Ямальский меридиан (№ 2)

— Ямальский меридиан (№ 3)

— Ямальский меридиан (№ 4)

— Ямальский меридиан (№ 5)

— Ямальский меридиан (№ 6)

— Ямальский меридиан (№ 7)