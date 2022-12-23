В Пермском крае открылся новый мост через реку Чусовую

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22 декабря, в Пермском крае состоялось долгожданное открытие нового моста через реку Чусовая протяженностью 1,5 км. По нему запущено двухполосное движение всех видов транспорта: общественного, грузового и личного. Расчетная скорость составляет 100 км/час, а на подходах — 120 км/ч. Этот объект — «близнец» существующего здесь старого моста, построенного 26 лет назад. Они располагаются параллельно на расстоянии 18-ти метров (между опорами мостов) друг от друга.

Благодаря ему на этом участке важнейшей для края дороги в два раза увеличится пропускная способность, а также повысится транспортная доступность северных территорий Прикамья.

Чусовской мост — один из самых уникальных и крупных в стране дорожных объектов. Он также входит в число пяти дорожных проектов, которые реализуются в России в формате государственно-частного партнерства. Кроме того, объект возводился с привлечением средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Отметим, в масштабном строительстве моста было задействовано около тысячи человек и свыше 150 единиц техники. Объект включает в себя 14 опор. При их возведении было уложено более 28 тыс. куб. метров бетона и 2 тыс. тонн арматуры. Кроме того, применено свыше 8 тыс. тонн металла для создания специальных вспомогательных сооружений и устройств. Тела опор сделаны из высокопрочного бетона, что обеспечивает надежную эксплуатацию сооружения, а также устойчивость к агрессивному воздействию внешних факторов окружающей среды. При устройстве пролетного строения с левого берега на правый была выполнена надвижка конструкций пролетных строений протяженностью 336 м, а с противоположного берега — на 1 155 м.

Подрядчик также уложил на проезжей части 14 тыс. кв. м двухслойного асфальтобетонного покрытия общей толщиной 11 см. Это инновационные смеси с повышенной устойчивостью к погодно-климатическим условиям и воздействиям нагрузки автотранспортных средств. Они отличаются высокой износостойкостью, устойчивостью к трещино- и колееобразованию, а также имеют шумопоглощающий эффект. Кроме того, благодаря составу смеси работы можно было выполнять в поздний осенний период при отрицательных температурах воздуха.

Помимо нового моста в рамках проекта также построены три транспортные развязки. По двум из них движение уже открыто — на пересечении с ул. Цимлянской и с ул. Корсуньской. Сегодня запускается еще одна развязка вблизи железнодорожной станции Пальники. Кроме того, продолжается реконструкция развязок и подходов к новому мосту. Их планируется сдать к июлю 2023 года.

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