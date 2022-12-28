МЧС России приняло на вооружение пять новых вертолётов

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал МЧС РФ первый модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2 с новым бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО) и «стеклянной кабиной». Современное оснащение и новая электроника позволили сократить численность экипажа и обеспечить возможность полетов в любое время суток.

Вертолет тяжелого класса Ми-26Т2 — модернизированная версия Ми-26Т. Благодаря современной авионике экипаж обновленной машины сокращен с пяти до трех человек. Новейшее БРЭО, установленное на воздушном судне, существенно расширяет эксплуатационные возможности, снижает нагрузку на экипаж и позволяет выполнять полеты в любое время суток.

В состав БРЭО входит современный пилотажно-навигационный комплекс, инерциальная навигационная система, навигационная система ГЛОНАСС. Бортовое радиоэлектронное оборудование с цифровым автопилотом может не только провести Ми-26Т2 по маршруту, но и обеспечить его автоматизированный заход на посадку с висением на заданной высоте.

«Вертолеты серии Ми-26 могут выполнять очень широкий круг задач, что делает их, без преувеличения, незаменимыми. За один вылет машина способна эвакуировать с места бедствия до 82 человек, а в санитарном варианте — перевезти до 60 пострадавших и трех сопровождающих медработников. Регулярно вертолеты типа Ми-26 привлекаются для тушения пожаров. Кроме того, тяжелая винтокрылая машина позволяет перевозить 20 тонн грузов любой конфигурации», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Повышает удобство пилотирования и «стеклянная кабина» — система индикации основных показателей приборов на электронных дисплеях. Вертолет также снабжен системой раннего предупреждения о близости земли. При этом практически все системы дублируются для обеспечения большего уровня безопасности.

«Ми-26 — уникальный вертолет, в мире нет его аналогов по размерам и грузоподъемности. Модернизация позволила повысить эффективность вертолета-рекордсмена — современный пилотажно-навигационный комплекс обеспечивает возможность полетов и днем, и ночью, в сложных метеоусловиях. Это особенно актуально при проведении спасательных операций в самых отдаленных уголках России, в том числе в Арктике и на Крайнем Севере. На обновленной машине сокращено количество членов экипажа, что позволяет снизить эксплуатационные расходы», — рассказал заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев.

Максимальная взлетная масса вертолета Ми-26Т2 составляет 56 тонн при массе перевозимого груза 20 тонн. Ми-26Т2 может подниматься на высоту до 4600 метров, крейсерская скорость вертолета — 255 км/ч (максимальная — 295 км/ч). Дальность — 800 километров с нормальной нагрузкой (1905 километров — перегоночная дальность).

Соглашение о поставке для МЧС России тяжелого вертолета Ми-26Т2 было подписано во время Международного военно-технического форума «Армия-2020».

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Также холдинг «Вертолеты России» передали МЧС России четыре новых вертолета Ми-8МТВ-1. Они оснащены новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием и современной системой автоматического управления полетом, что позволяет использовать их в любое время суток и при плохой погоде.

Усовершенствованные Ми-8МТВ-1 адаптированы под применение очков ночного видения. Кроме того, вертолет оснащен современной системой спутниковой навигации с двенадцатидюймовым многофункциональным индикатором, на котором отображается метеорологическая и навигационная обстановка, а также изображение от камер видеонаблюдения.

Вертолеты оборудованы спасательной лебедкой грузоподъемностью 300 кг, а также внешней подвеской, позволяющей перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 тонн. Установка двух дополнительных внутренних топливных баков увеличивает дальность с 620 до 1050 километров, в зависимости от условий полета.

«Все переданные вертолеты впервые оснащены бортовым оборудованием нового типа. Передовая радиоэлектроника снижает нагрузку на экипаж при пилотировании и существенно повышает безопасность полетов. Ми-8МТВ-1 Казанского вертолетного завода предназначены для спасения и поиска пострадавших, медицинской эвакуации, пожаротушения, перевозки грузов и личного состава в любое время суток и в практически любых метеоусловиях. Всего в рамках контракта с МЧС Казанский вертолетный завод поставляет пять вертолетов Ми-8МТВ-1. Четыре машины переданы в декабре, еще один вертолет будет передан в 2023 году», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Кроме того, на модернизированных Ми-8МТВ-1 применена отечественная вспомогательная силовая установка ТА-14 мощностью 30 кВт. Благодаря ей предельная продолжительность непрерывной работы в генераторном режиме возросла с 30 минут до 5 часов. Иными словами, кратно увеличилось время автономного базирования вертолета, когда вспомогательная силовая установка может использоваться как источник автономного электропитания энергоемких потребителей на земле (для генераторного запуска двигателя, обогрева кабины вертолета, использования системы кондиционирования и иных целей).

«Вертолеты Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода давно эксплуатируются летным составом МЧС России и получают высокие оценки со стороны экипажей. При этом предприятие непрерывно совершенствует винтокрылые машины. согласно пожеланиям заказчика. На них установлен новый пилотажно-навигационный комплекс. Он расширяет возможности выполнения спасательных операций и значительно облегчает процесс пилотирования за счет автоматизации всех режимов полета и создания цифрового информационного поля. Впервые вертолеты оборудованы системой видеонаблюдения с двумя камерами — над сдвижной дверью — в зоне работы спасательной лебедки и на хвостовой балке — для наблюдения за внешней подвеской. Первая обеспечивает повышение безопасности при беспарашютном десантировании и выполнении работ с внешней подвеской, вторая — позволяет контролировать положение груза на внешней подвеске», — отметил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев.

«Восьмерки» Казанского вертолетного завода пополнят парки авиационно-спасательных центров МЧС России по всей стране. Переданные машины отправились в Жуковский, Красноярский, Южный и Хабаровский авиационно-спасательные центры МЧС России.