Под Белгородом ввели в эксплуатацию школу на 1000 мест

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Школа «Территория успеха» на 1 000 мест в Новосадовом-41 под Белгородом полностью готова к приёму детей. При строительстве просторного трёхэтажного здания придерживались принципа экологичности и эстетичности. Создали безбарьерную среду для маломобильных учеников. Кроме актового, двух спортивных, хореографического и обеденного залов, тут есть свой бассейн, мастерские по обработке металла и дерева, кинопроекционная, кабинеты кулинарии и швейного дела.

«В нашей школе очень много пространства, и оно зонировано, чтобы на переменах можно было проводить время с пользой и отдыхать. В центре внимания тут будет ученик. Новое учебное заведение в микрорайоне ждали, школа здесь нужна: район растёт, детей прибавляется. Сейчас мы готовы принять всех желающих», — рассказала «БелПрессе» директор школы Ольга Чернобок.

Педагогический коллектив образовательного учреждения уже сформирован, он состоит из 35 человек. К занятиям здесь собираются приступить в марте 2023 года.

«На сегодня уже готовы идти в эту школу 500 детей, все они живут в близлежащих районах. Мы продолжаем работу с родителями, проводим анкетирование, формируем классы. Работать и учиться здесь — огромное удовольствие, потому что есть современное техническое оснащение, трансформируемое пространство, так что все мы ждём с нетерпением открытия», — добавила директор.

Ольга Чернобок также сообщила, что акценты в содержании образования будут делать в соответствии с запросами детей. Уже известно, что школа присоединится к юнармейскому движению и станет ресурсным центром для других учебных заведений Белгородского района.

© belpressa.ru

© belpressa.ru

© belpressa.ru

© belpressa.ru

© belpressa.ru

© belpressa.ru

© belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru

© belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru

© belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru

© belpressa.ru

© belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru

© belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru

© belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru

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