В Москве открыт скоропомощной стационарный корпус ГКБ имени В.В. Вересаева

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Новый скоропомощной стационарный комплекс построили в городской клинической больнице имени Вересаева на севере столицы.

Четырёхэтажный комплекс на Лобненской улице выглядит так:

— дополнительные отделения с действующими корпусами объединил подземный переход — теперь пациенты и врачи могут добираться из одного корпуса больницы в другой, не выходя на улицу;

— приём до 200 неотложных пациентов в сутки. В приёмном отделении больных будут делить по принципу «триаж», то есть по срочности. Красные — требуется реанимация или экстренная операция, жёлтые — нужно наблюдение, зелёные — стабильные пациенты;

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— региональный сосудистый центр с собственной противошоковой палатой;

— ангиографическая операционная;

— блок экстренных лабораторных исследований;

— диагностическое отделение на 30 коек;

— семь операционных;

— современное оборудование, включая 1 магнитно-резонансный и 2 компьютерных томографа, 2 рентген-комплекса (на 2 и 3 рабочих места), 2 ангиографические установки, рентген-установки C-дуга, 16 УЗИ-аппаратов, эндоскопическая и лабораторная техника.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru