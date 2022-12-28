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В Москве открыт скоропомощной стационарный корпус ГКБ имени В.В. Вересаева

 © mvsr.mos.ru

Новый скоропомощной стационарный комплекс построили в городской клинической больнице имени Вересаева на севере столицы.

Четырёхэтажный комплекс на Лобненской улице выглядит так:

— дополнительные отделения с действующими корпусами объединил подземный переход — теперь пациенты и врачи могут добираться из одного корпуса больницы в другой, не выходя на улицу;

— приём до 200 неотложных пациентов в сутки. В приёмном отделении больных будут делить по принципу «триаж», то есть по срочности. Красные — требуется реанимация или экстренная операция, жёлтые — нужно наблюдение, зелёные — стабильные пациенты;

 © mos.ru

— региональный сосудистый центр с собственной противошоковой палатой;

— ангиографическая операционная;

— блок экстренных лабораторных исследований;

— диагностическое отделение на 30 коек;

— семь операционных;

— современное оборудование, включая 1 магнитно-резонансный и 2 компьютерных томографа, 2 рентген-комплекса (на 2 и 3 рабочих места), 2 ангиографические установки, рентген-установки C-дуга, 16 УЗИ-аппаратов, эндоскопическая и лабораторная техника.

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru
Источник: https://www.msk.kp.ru/daily/27490/4699990/

новое медучреждение, Москва
  • Clausson Clausson
    29.12.2211:06:58

    И это здорово.

    Вот только: «скоропомощной»… мдя.

    Новое слово на букву «С». Вопрос зачем.

    В приёмном отделении больных будут делить по принципу «триаж», то есть по срочности.

    Ну тогда уж пишите сразу по французски: «Triage». Медицинская сортировка (у французов triage) или в разговоре медиков просто «сортировка» осуществляется вроде как всегда. Нет,я сам часто здесь ругаю не в меру ретивых блюстителей чистоты русской речи, но какой смысл тут сначала приводить иностранный термин, а потом пытаться его объяснять если русская терминология мало того, что существует, но и активно используется самими медиками. Основы сортировки ввел в медицинскую практику наш выдающийся Николай Иванович Пирогов в 1854 году в осажденном Севастополе.

    по принципу «триаж», то есть по срочности. Красные — требуется реанимация или экстренная операция, жёлтые — нужно наблюдение, зелёные — стабильные пациенты;

    Ну и уж если триаж, то там не три, а четыре категории: черная — морг.

    И да, цветные сортировочные марки тоже придумал Пирогов. Жаль, что мы вынуждены вновь переоткрывать сортировку теперь как западную систему.

    #1257516
  • Нет аватара cherev
    29.12.2211:54:20

    ГКБ…КГБ.

    #1257519
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