В Москве открыт скоропомощной стационарный корпус ГКБ имени В.В. Вересаева
Новый скоропомощной стационарный комплекс построили в городской клинической больнице имени Вересаева на севере столицы.
Четырёхэтажный комплекс на Лобненской улице выглядит так:
— дополнительные отделения с действующими корпусами объединил подземный переход — теперь пациенты и врачи могут добираться из одного корпуса больницы в другой, не выходя на улицу;
— приём до 200 неотложных пациентов в сутки. В приёмном отделении больных будут делить по принципу «триаж», то есть по срочности. Красные — требуется реанимация или экстренная операция, жёлтые — нужно наблюдение, зелёные — стабильные пациенты;
— региональный сосудистый центр с собственной противошоковой палатой;
— ангиографическая операционная;
— блок экстренных лабораторных исследований;
— диагностическое отделение на 30 коек;
— семь операционных;
— современное оборудование, включая 1 магнитно-резонансный и 2 компьютерных томографа, 2 рентген-комплекса (на 2 и 3 рабочих места), 2 ангиографические установки, рентген-установки C-дуга, 16 УЗИ-аппаратов, эндоскопическая и лабораторная техника.
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29.12.2211:06:58
29.12.2211:54:20