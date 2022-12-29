Модернизированный «Ансат», Ми-171А3 и беспилотник БАС-200 получили сертификаты типа от Росавиации

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех получил от Росавиации сертификаты типа на новейшие вертолеты — модернизированный «Ансат» и грузовую версию Ми-171А3, а также беспилотник вертолетного типа БАС-200.

«Ростех активно реализует программы в области вертолетостроения, которые обеспечат технологическую независимость России на десятилетия вперед. Новые машины, такие как Ми-171А3 и модернизированный «Ансат», создаются в сжатые сроки с применением передовых технологий. Они оснащаются современной бортовой электроникой, в их конструкции активно применяются композиционные материалы. В свою очередь, беспилотник БАС-200, ставший первым сертифицированным БПЛА в России, открывает новые возможности для использования такой техники в интересах населения, бизнеса, государства. Полученные сертификаты типа — это важный, но пока не итоговый для нас результат.

Ми-171А3 — первый отечественный вертолет для перевозок над морем и обслуживания удаленных от береговой черты шельфовых буровых платформ. Машина способна совершать полеты на расстояние до 1000 километров с основными топливными баками. При максимальной взлетной массе 13 тонн имеет возможность перевозить груз до 4 тонн.

Беспилотник вертолетного типа БАС-200 может применяться для выполнения разнообразных задач: доставки грузов и мониторинга местности в интересах геологоразведки, лесоохраны, сельского хозяйства, поисково-спасательной деятельности и многих других областей деятельности. Дрон способен развивать скорость до 160 км/ч и нести коммерческую нагрузку массой до 50 килограммов.

«Ансат» — легкий многоцелевой вертолет для перевозки пассажиров, транспортировки грузов внутри грузовой кабины или на внешней подвеске, а также решения других задач. Модернизированная версия машины получила увеличенные топливные баки, новое хвостовое оперение и передовое бортовое радиоэлектронное оборудование. Доля композитов в конструкции вертолета выросла на 15% - до 35%.

«Это изменение позволит существенно расширить возможности применения винтокрылой машины, повысит эффективность ее работы в регионах с большой площадью, что очень актуально для эксплуатантов. Сертифицированная Росавиацией установка новейшего БРЭО позволяет повысить удобство пилотирования. Модернизация хвостового оперения обеспечила улучшение путевой устойчивости винтокрылой машины, расширились ее эксплуатационные возможности», — отметил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

В следующем году на модернизированный «Ансат» планируется установить лопасти с усовершенствованной аэродинамической компоновкой, благодаря которым скорость полета в крейсерском режиме возрастет на 15 км/ч — до 235 км/ч, а максимальная взлетная масса увеличится на 200 кг и достигнет 3800 кг. Также в 2023 году продолжатся испытания компонентов противообледенительной системы.

Продолжается работа по дальнейшему наращиванию эксплуатационных возможностей Ми-171А3 и беспилотника БАС-200 с соответствующими дополнениями в программе сертификационных испытаний.