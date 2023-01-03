Второе дыхание алмазной трубки «Мир»

© regnum.ru

Компания «Алроса» по результатам геологоразведочных работ 2022 года прирастила запасы алмазов кимберлитовой трубки «Мир» на 62 млн карат — до 200 млн карат, сообщил главный геолог компании Константин Гаранин на полях форума «Промышленность и геологоразведка Якутии: сквозь 100-летия».

По словам Гаранина, «Алроса» провела большой объем геологоразведочных работ. «В целом запасы составят 196 млн карат, сейчас они в недрах. Мы изучили инженерно-геологические условия. Сейчас ведется проектирование, надеемся, что в начале 2030 года объект будет вовлечен в отработку, построены стволы, соответствующая инфраструктура, которая позволит извлекать из недр алмазы», — рассказал он.

В настоящее время в компании активно решаются вопросы строительства рудника «Мир-Глубокий». Гаранин отметил, что компания в поисках подрядчиков.

Ранее сообщалось о том, что «Алроса» планирует вложить свыше 120 млрд рублей в строительство нового подземного рудника «Мир-Глубокий», инвестиционный проект создаст более 800 рабочих мест в городе Мирный.

Расположенная в Мирнинском районе Якутии кимберлитовая трубка Мир — одно из крупнейших и наиболее известных в мире месторождений алмазов. С 2009 года добыча на месторождении осуществлялась подземным способом. В 2016 году на долю подземного рудника «Мир» приходилось около 9% общей добычи алмазов группы «Алроса».

В начале августа 2017 года на Мире произошел прорыв воды, что привело к затоплению шахты.

АК «Алроса» — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объём продаж алмазов и бриллиантов «Алросы» в прошлом году достиг 4,169 млрд долларов.