Уралхиммаш приступил к отгрузке оборудования для ПХГ «Газли» (Узбекистан)

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ПАО «Уралхиммаш» (Уральский завод химического машиностроения) завершило изготовление и приступило к отгрузке оборудования для очистки сырого газа подземного хранилища газа (ПХГ) «Газли» в Узбекистане.

Уралхиммаш изготовил и приступил к отгрузке 8 комплектов адсорберов осушки сырого газа и металлоконструкций к ним, в том числе к поставке сорбентов для проекта «Расширение ПХГ Газли, Узбекистан».

Данное оборудование будет входить в состав комплекса подготовки природного газа (КПГГ) и использоваться для осушки и очистки сырого газа от влаги и примесей. Вес одного адсорбера по заказу — 144 тонн, его длина — 19,5 метров. Общий тоннаж — более 1100 тонн.

«Заказ для ПХГ „Газли“ проходит в рамках стратегического партнерства с генеральным подрядчиком проекта — компанией Enter Engineering PTE Ltd. В декабре 2021 года Уралхиммаш уже поставил 22 единицы резервуаров жидкого аммиака для проекта строительства химического комплекса в Самаркандской области. И тогда, и сейчас оборудование было изготовлено заводом досрочно», — говорит директор по производству ПАО «Уралхиммаш» Дмитрий Лагутин.

Отгрузка адсорберов для ПХГ «Газли» осуществляется специальным автотранспортом для негабаритного оборудования с сопровождением патрульными автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).

Газовое месторождение Газли — одно из самых крупных в Бухаро-Хивинском регионе, эксплуатируется с 1961 года. От месторождения построены магистральные газопроводы «Бухара-Урал» и «Средняя Азия-Центр», по которым осуществляются экспортные поставки газа из Узбекистана на Урал и в Европейскую часть России. Завершение проекта расширения подземного газохранилища предусмотрено до 2025 года.