В волгоградском регионе построена 10 км дорога к отдалённому хутору

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Завершено строительство 10-километрового участка дороги к хутору Пристеновскому. Новый дорожный объект, вошедший в программу «Развитие транспортной схемы и обеспечение безопасного движения Волгоградской области», походит через Суровикинский и Чернышковский районы, ликвидирует транспортный разрыв и более чем на 70 км сократит путь от села до областного центра.

По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, на объекте выполнен весь комплекс необходимых работ: помимо укладки дорожного полотна, подрядчики проложили 17 водопропускных труб, в том числе гофрированную арочную трубу через реку Солонная. Также были установлены 66 дорожных знаков, 375 сигнальных столбиков, смонтировано свыше 2 тыс. погонных метров барьерного ограждения.