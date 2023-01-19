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Входящий в Группу «Соллерс» Заволжский моторный завод (ЗМЗ) возобновил производство моторов V8. Рестарт выпуска состоялся 18 января, то есть через месяц после анонса.

Этими агрегатами вновь будут оснащать автобусы ПАЗ и среднетоннажные грузовики ГАЗ

V8 выпускают и в бензиновой модификации — ЗМЗ-523, и в битопливной — ЗМЗ-524 (бензин + пропан-бутан).

ЗМЗ-523/524 является глубоко модернизированной версией двигателя ЗМЗ-53, серийно выпускавшегося с 1963 года. В конце 2021-го мотор сняли с производства из-за низкого спроса, однако в 2022-м его решили воскресить — поскольку на фоне антироссийских санкций на рынке вновь возникла потребность в этом проверенном агрегате.

«Двигатель ЗМЗ V8, особенно в битопливном исполнении, конкурентен как с точки зрения цены, так и стоимости эксплуатации. Помимо этого, продукт обладает хорошими динамическими характеристиками применительно к коммерческому транспорту. Двигатели будут поставляться на вторичный рынок запасных частей и на конвейер, а объемы производства — корректироваться в зависимости от спроса», — отметил генеральный директор ПАО «ЗМЗ» Руслан Горевой.

ЗМЗ V8 имеет объём 4,67 л, диаметр цилиндра — 92 мм и ход поршня — 88 мм, блок цилиндров отлит из лёгких сплавов на основе алюминия, но гильзы у него чугунные. В бензиновой версии мотор развивает 124 л.с. мощности и 298 Нм крутящего момента, в битопливной — 138 л.с. и 314 Нм. Система впрыска инжекторная, с электронным блоком управления. Конструкция нижневальная, верхнеклапанная.

Этими агрегатами вновь будут оснащать автобусы ПАЗ и среднетоннажные грузовики ГАЗ.