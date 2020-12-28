Алтайский завод прецизионных изделий подвел итоги 2020 года

Территория завода. © obj.altapress.ru

Многие предприятия в непростых условиях продолжают динамично развиваться, в том числе и Алтайский завод прецизионных изделий. Здесь не только сохранили рабочие места, но и нарастили экспортные поставки.

Сложные условия заставили активизировать работу коллектива и в интеллектуальном плане, и в деловом общении с партнерами. Это придало новые импульсы в развитии и расширении возможностей. Об особенностях, перспективах на ближайшее будущее, производстве, проблемах и их решениях, а также о главном на заводе — его людях — рассказал председатель правления АЗПИ Виктор Герман.

— Виктор Адольфович, что на сегодняшний день представляет собой возглавляемое вами предприятие?

— Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) — ведущий российский производитель современной топливной аппаратуры для дизельных двигателей. Сегодня предприятие единственное на постсоветском пространстве, которое не только производит полнокомплектные системы типа Common Rail, но и самостоятельно разрабатывает их. АЗПИ на равных конкурирует с мировыми лидерами отрасли. Мы объективно входим в пятерку компаний, которые определяют завтрашний день дизельной топливной аппаратуры.

— Выпуск какой продукции сейчас является главным направлением работы предприятия?

— На сегодняшний день на АЗПИ успешно проходят испытания новой топливной системы на двигателе Cummins, который выпускается крупнейшим в мире производителем дизельных двигателей. Сотрудничество с компанией Cummins открывает для АЗПИ новые горизонты перспективного развития. На заводе запущено в производство более 40 новых видов компонентов топливной аппаратуры. Продолжается развитие серийного производства систем для двигателей ПАО «КАМАЗ» экологического класса Евро-5. Мы планируем, что к концу 2020 года объем поставок составит более 7000 комплектов.

© azpi.ru

При поддержке федеральных и региональных институтов развития активно ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке перспективных топливных систем и компонентов. Надо особо отметить, что большую часть НИОКР АЗПИ проводит самостоятельно, и результаты внедряются в производство. У нас за четыре года получено более сорока патентов на собственные разработки, тринадцать сотрудников предприятия удостоены звания лауреатов премии Алтайского края в области науки и техники. Для промышленного предприятия, тем более современной России, это не рядовые показатели. Мы не только не отстаем, но, как уже я говорил, находимся в первой пятерке мировых лидеров.

© azpi.ru

— Завод активно развивает экспортные направления. Какие положительные изменения произошли за последнее время?

— Благодаря экспорту АЗПИ вышел на новые рынки и привлек новых клиентов. По итогам уходящего года на предприятии отмечается стабильный рост как объемов производства, так и объемов продаж. Наряду с традиционными рынками стран СНГ, США, Африки и Среднего Востока впервые в 2020 году продукция нашего завода была отгружена в Гонконг, Колумбию, Израиль, Таиланд и Индию.

© azpi.ru

Также мы укрепили отношения со странами ЕС, благодаря участию Сибсоцбанка и Фонда развития Алтайского края в финансировании импортных сделок по приобретению современного оборудования наладили импорт производимой продукции. Быстрое принятие решения, комфортные условия по валютному обслуживанию, теплое отношение сотрудников банка и предоставление льготного кредитования помогают заводу поддерживать внешнеэкономические связи. Хочу отметить грамотное участие банка в проведении внешнеэкономических сделок завода: своевременное информирование об изменениях норм валютного законодательства, сопровождение расчетов в иностранной валюте без дополнительных комиссий, оперативное консультирование по экспортным и импортным контрактам.

— Что наиболее значительного удалось сделать за последние годы в рамках технического перевооружения?

— Мы постоянно обновляем производственные площадки и активно закупаем новое оборудование для предприятия. Парк оборудования предприятия регулярно пополняется современным прецизионным технологическим и измерительным оборудованием. Это позволяет осваивать новые типы изделий, выходя на высокотехнологичный уровень производства.

— На реализацию таких масштабных проектов требуются значительные финансовые ресурсы. Как вам удалось решить эту проблему?

— Действительно, такие масштабы требуют весомой финансовой поддержки, и мы смогли ее получить в Сибсоцбанке, который очень оперативно выдал нам кредит на приобретение оборудования в рамках реализации проекта «Разработка конструкции и технологии производства импортозамещающей топливной аппаратуры для ДВС Евро-5 и выше с применением перспективных разработок в области нанотехнологий и мехатроники».

Реализация этого проекта позволит существенно снизить долю импорта на отечественном рынке и обеспечит ведущих российских производителей дизельных двигателей внутреннего сгорания (ПАО «КАМАЗ» и ОАО «Автодизель») качественной и современной отечественной топливной аппаратурой, отвечающей всем мировым требованиям и стандартам.

Также в 2018 и 2019 годах мы получили займы от Фонда развития Алтайского края, оператором которого является Сибсоцбанк, для производства компонентов дизельных двигателей, отвечающих перспективным требованиям, в том числе экологическим нормам уровней Евро-4 и Евро-5. Проект направлен на обеспечение отечественных производителей дизельных двигателей внутреннего сгорания качественной современной топливной аппаратурой нового поколения для достижения современных и перспективных международных и российских требований по техническому и экологическому уровню разрабатываемых двигателей.

— Кадры, как и прежде, решают все. Как вы повышаете квалификацию своей команды?

— Вы правы, команда — это основа работоспособности и эффективности функционирования всего предприятия. Успех работы зависит от каждого сотрудника. АЗПИ заключило соглашение с Федеральным центром компетенций и с 2019 года принимает участие в федеральной программе повышения производительности труда. Коллектив конструкторов предприятия — лауреат премии Алтайского края в области науки и техники.

— Чего бы вы пожелали вашим коллегам на российском рынке и, конечно же, вашим клиентам и партнерам в новом году?

В первую очередь — достижения поставленных целей, роста во всех сферах и благополучия. Пусть новый, 2021 год принесет в вашу жизнь много радостных событий, душевный покой, тепло и уверенность в завтрашнем дне! Пусть близкие, родные и друзья всегда будут поддержкой, а все плохое останется в прошлом!

Здоровья вам, счастья и благополучия!