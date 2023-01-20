Ростех передал очередную партию вертолётов по контракту с ГТЛК

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал партию из семи вертолётов Ми-8МТВ-1 Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Машины, выпущенные на Казанском вертолётном заводе (КВЗ), уже приняли эксплуатанты в разных уголках страны — от Петрозаводска до Камчатки.

Вертолёты Ми-8МТВ-1 Казанского вертолётного завода поступили в Аэропорт Петрозаводска и авиакомпанию «Стрежевское Авиапредприятие» в Томской области. В Южно-Сахалинске «восьмерка» передана авиакомпании «Тайга». Ещё одна машина поступила в распоряжение Камчатского авиационного предприятия.

Авиакомпания «Конверс Авиа» получила второй вертолёт за год, а парк воздушных судов «Красавиа» пополнил уже третий Ми-8МТВ-1. Новую винтокрылую машину также поставили авиапредприятию «Ельцовка» — традиционному эксплуатанту техники Казанского вертолётного завода. На «восьмёрках» авиапредприятие выполняет работы в шести регионах — Томской и Новосибирской области, Красноярском крае, Республике Коми, а также в Ямало-Ненецкоми Ханты-Мансийском автономных округах.

«В рамках действующего контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией, с учётом этих семи вертолётов, поставлено в общей сложности двенадцатьМи-8МТВ-1. В планах на 2023 год — передача еще четырнадцати винтокрылых машин. Это сотрудничество вносит значимый вклад в обновление вертолётного парка российских региональных авиакомпаний. Вертолёты семейства Ми-8 — неотъемлемая часть транспортной системы нашей страны. Для жителей отдаленных районов, например, в северных регионах, многоцелевые Ми-8МТВ-1 являются порой единственным связующим звеном с крупными населенными пунктами», — рассказали в авиационном кластере Ростеха.

В салоне каждого вертолёта размещены 22 сидения для пассажиров, предусмотрена возможность установки медицинских модулей. Кроме того, подготовлены места под оснащение Ми-8МТВ-1 внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза массой до 4 тонн. Также вертолёты доработаны для оборудования дополнительными топливными баками, что позволит по желанию эксплуатанта увеличить дальность полёта винтокрылой машины.