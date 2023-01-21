Российские производители инструмента

В этой статье показана дюжина российских производителей инструмента. Заводов, которые занимаются производством инструмента, на территории России не так много, но они есть и в полной мере функционируют, производя конкурентоспособную продукцию.

1. АО «Новосибирский инструментальный завод («НИЗ»). Это одно из крупнейших предприятий страны по производству слесарно-монтажного инструмента. АО «НИЗ» это полный технологический цикл производства инструмента: от дизайнерской разработки изделия до его поставки потребителям. В 2021 году Новосибирскому инструментальному заводу исполнится 80 лет.

АО «Новосибирский инструментальный завод» © avatars.dzeninfra.ru

2. ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента» («КЗСМИ») (Волгоградская область), разработчик и производитель профессионального слесарно-монтажного инструмента. Продукция завода поставляется по всем регионам России и партнёрам в страны ближнего зарубежья.

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ООО «НПП Контур» (Чебоксары, Чувашия), одно из ведущий предприятий в России по производству ручного слесарно-монатажного инструмента и товаров народного потребления: шила, молотки, полольники, ножи специальные (сапожные), коробки монтажные. Выпускаемые изделия предназначены для технического обслуживания и ремонта бытовой и автомототехники, а также для выполнения слесарно-монтажных работ в быту и на производстве.

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4. АО «Завод «Фиолент» (Симферополь, Крым), российский разработчик и производитель профессионального электроинструмента. Весь производственный цикл от разработки до выпуска готовой продукции сконцентрирован на одном заводе. Завод производит более 45 различных моделей электроинструмента, используемых в строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных работах, металлообработке и деревообработке.

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5. ОАО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» (Киров, Кировская область), производит полностью отечественныеуглошлифовальные машины (болгарки), ножевые и вырубные ножницы Лепсе. Инструмент, выпускаемый под брендом этой торговой марки, производится на Кировском ОАО ЭМЗС «ЛЕПСЕ». Товары народного потребления отмечены многочисленными дипломами и медалями выставок и ярмарок, не раз становились лауреатами конкурса «100 лучших товаров России».

ОАО ЭМЗС «ЛЕПСЕ» © avatars.dzeninfra.ru

6. АО «Глазовский завод Металлист» (Удмуртия), предприятие разработчик и производитель слесарных и станочных тисков, промышленных калориферов, вентиляторов и отопительных агрегатов. Основными видами изделий, производимыми в ОАО «Глазовский завод Металлист», являются 2 группы товаров: слесарно-зажимной инструмент: тиски слесарные и станочные, наковальни, замки и вентиляционно-отопительное оборудование: калориферы, вентиляторы промышленные, отопительные агрегаты.

АО «Глазовский завод Металлист» © avatars.dzeninfra.ru

7. АО «ИТО-Туламаш», осуществляет производство измерительного и режущего инструмента общемашиностроительного и специального назначения, вспомогательного инструмента и оснастки, различных приспособлений. Заказчиками продукции, выпускаемой АО «ИТО-Туламаш», являются фирмы и предприятия таких отраслей, как оборонная, авиакосмическая, нефтегазовая, автомобильная, химическая, деревообрабатывающая. Инструмент изготавливается как стандартный, так и специальный по чертежам заказчика, из самых современных высококачественных материалов.

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8. ООО «ТД Пластмассы» (марка"Дельта») (Санкт-Петербург), предприятие производитель товаров строительно-хозяйственного назначения, как для профессионального, так и для домашнего использования. Продукция: ящики для инструмента, органайзеры, средства индивидуальной защиты, лопаты снеговые, кюветы, ведра, стусла, ножовки, шпатели, садовый инвентарь, хозяйственные товары, складская модульная система, тёрки полиуретановые, гидроуровни, валики игольчатые.

ООО «ТД Пластмассы» © avatars.dzeninfra.ru

9. ООО «Литейно-инструментальный завод» («ЛИИНЗ») (Чебоксары, Чувашия), предприятие по производству ручного слесарно-монатажного инструмента. Вся продукция имеет все необходимые сертификаты и соответствует требованиям ГОСТа. ООО «ЛИИНЗ» был основан в 2000 году. За время своей деятельности в условиях жесткой конкуренции занял свое место на инструментальном рынке, зарекомендовав себя при этом, как надежный партнер и поставщик различного слесарно-монтажного инструмента.

ООО «Литейно-инструментальный завод» (ЛИИНЗ) © avatars.dzeninfra.ru

10. Завод Арефино ООО «СМИ» (Слесарно-монтажный инструмент) (Арефино, Нижегородская область), производитель слесарно-монтажного, строительного, деревообрабатывающего инструмента, различных видов поковок из черных и нержавеющих сталей методом горячей штамповки, а также различных видов инструментальной оснастки. Основное направление деятельности это выпуск ручного инструмента, а в ассортименте есть кувалды, молотки, ключи, стамески, другие строительные и слесарные инструменты.

Завод Арефино ООО «СМИ» (Слесарно-Монтажный Инструмент) © avatars.dzeninfra.ru

11. ООО «Слюдяная фабрика» (Белгород), предприятие работает на рынке переработки натуральной слюды, изготовлении электроизоляционных материалов, слюдопластовых электронагревателей, производстве электроинструментов, электробытовых товаров, товаров для пчеловодства. ООО «Слюдяная фабрика» занимает лидирующее положение в России по производству и продаже паяльников. А также производит электронагреватели, сушилки для обуви, приборы для выжигания, для люверсов, для пчеловодства, для гидрошпонки.

ООО «Слюдяная фабрика» © avatars.dzeninfra.ru

12. ПАО ПО «Горизонт» (Нижний Новгород), предприятие по производству ручного садового и слесарно-монтажного инструмента, товаров народного потребления: ножницы, щипцы, кухонные штопоры, ножи НПВ-1, сучкорезы, секаторы и т. д. Единственный в России производитель цельнометаллических ножниц. Завод производит ножницы различных видов (хозяйственные, канцелярские, школьные, маникюрные, парикмахерские), садово-огородный инвентарь (мелкий почвообрабатывающий инструмент, ножницы для резания живой изгороди, секатор кустарниковый, сучкорезы) и строительный инструмент (топоры, клещи, строительные молотки, ножницы для резки металла).

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