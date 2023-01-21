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Производство

Российские производители инструмента

В этой статье показана дюжина российских производителей инструмента. Заводов, которые занимаются производством инструмента, на территории России не так много, но они есть и в полной мере функционируют, производя конкурентоспособную продукцию.

1. АО «Новосибирский инструментальный завод («НИЗ»). Это одно из крупнейших предприятий страны по производству слесарно-монтажного инструмента. АО «НИЗ» это полный технологический цикл производства инструмента: от дизайнерской разработки изделия до его поставки потребителям. В 2021 году Новосибирскому инструментальному заводу исполнится 80 лет.

АО «Новосибирский инструментальный завод»АО «Новосибирский инструментальный завод» © avatars.dzeninfra.ru

2. ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента» («КЗСМИ») (Волгоградская область), разработчик и производитель профессионального слесарно-монтажного инструмента. Продукция завода поставляется по всем регионам России и партнёрам в страны ближнего зарубежья.

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ООО «НПП Контур» (Чебоксары, Чувашия), одно из ведущий предприятий в России по производству ручного слесарно-монатажного инструмента и товаров народного потребления: шила, молотки, полольники, ножи специальные (сапожные), коробки монтажные. Выпускаемые изделия предназначены для технического обслуживания и ремонта бытовой и автомототехники, а также для выполнения слесарно-монтажных работ в быту и на производстве.

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4. АО «Завод «Фиолент» (Симферополь, Крым), российский разработчик и производитель профессионального электроинструмента. Весь производственный цикл от разработки до выпуска готовой продукции сконцентрирован на одном заводе. Завод производит более 45 различных моделей электроинструмента, используемых в строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных работах, металлообработке и деревообработке.

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5. ОАО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» (Киров, Кировская область), производит полностью отечественныеуглошлифовальные машины (болгарки), ножевые и вырубные ножницы Лепсе. Инструмент, выпускаемый под брендом этой торговой марки, производится на Кировском ОАО ЭМЗС «ЛЕПСЕ». Товары народного потребления отмечены многочисленными дипломами и медалями выставок и ярмарок, не раз становились лауреатами конкурса «100 лучших товаров России».

ОАО ЭМЗС «ЛЕПСЕ»ОАО ЭМЗС «ЛЕПСЕ» © avatars.dzeninfra.ru

6. АО «Глазовский завод Металлист» (Удмуртия), предприятие разработчик и производитель слесарных и станочных тисков, промышленных калориферов, вентиляторов и отопительных агрегатов. Основными видами изделий, производимыми в ОАО «Глазовский завод Металлист», являются 2 группы товаров: слесарно-зажимной инструмент: тиски слесарные и станочные, наковальни, замки и вентиляционно-отопительное оборудование: калориферы, вентиляторы промышленные, отопительные агрегаты.

АО «Глазовский завод Металлист»АО «Глазовский завод Металлист» © avatars.dzeninfra.ru

7. АО «ИТО-Туламаш», осуществляет производство измерительного и режущего инструмента общемашиностроительного и специального назначения, вспомогательного инструмента и оснастки, различных приспособлений. Заказчиками продукции, выпускаемой АО «ИТО-Туламаш», являются фирмы и предприятия таких отраслей, как оборонная, авиакосмическая, нефтегазовая, автомобильная, химическая, деревообрабатывающая. Инструмент изготавливается как стандартный, так и специальный по чертежам заказчика, из самых современных высококачественных материалов.

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8. ООО «ТД Пластмассы» (марка"Дельта») (Санкт-Петербург), предприятие производитель товаров строительно-хозяйственного назначения, как для профессионального, так и для домашнего использования. Продукция: ящики для инструмента, органайзеры, средства индивидуальной защиты, лопаты снеговые, кюветы, ведра, стусла, ножовки, шпатели, садовый инвентарь, хозяйственные товары, складская модульная система, тёрки полиуретановые, гидроуровни, валики игольчатые.

ООО «ТД Пластмассы»ООО «ТД Пластмассы» © avatars.dzeninfra.ru

9. ООО «Литейно-инструментальный завод» («ЛИИНЗ») (Чебоксары, Чувашия), предприятие по производству ручного слесарно-монатажного инструмента. Вся продукция имеет все необходимые сертификаты и соответствует требованиям ГОСТа. ООО «ЛИИНЗ» был основан в 2000 году. За время своей деятельности в условиях жесткой конкуренции занял свое место на инструментальном рынке, зарекомендовав себя при этом, как надежный партнер и поставщик различного слесарно-монтажного инструмента.

ООО «Литейно-инструментальный завод» (ЛИИНЗ)ООО «Литейно-инструментальный завод» (ЛИИНЗ) © avatars.dzeninfra.ru

10. Завод Арефино ООО «СМИ» (Слесарно-монтажный инструмент) (Арефино, Нижегородская область), производитель слесарно-монтажного, строительного, деревообрабатывающего инструмента, различных видов поковок из черных и нержавеющих сталей методом горячей штамповки, а также различных видов инструментальной оснастки. Основное направление деятельности это выпуск ручного инструмента, а в ассортименте есть кувалды, молотки, ключи, стамески, другие строительные и слесарные инструменты.

Завод Арефино ООО «СМИ» (Слесарно-Монтажный Инструмент)Завод Арефино ООО «СМИ» (Слесарно-Монтажный Инструмент) © avatars.dzeninfra.ru

11. ООО «Слюдяная фабрика» (Белгород), предприятие работает на рынке переработки натуральной слюды, изготовлении электроизоляционных материалов, слюдопластовых электронагревателей, производстве электроинструментов, электробытовых товаров, товаров для пчеловодства. ООО «Слюдяная фабрика» занимает лидирующее положение в России по производству и продаже паяльников. А также производит электронагреватели, сушилки для обуви, приборы для выжигания, для люверсов, для пчеловодства, для гидрошпонки.

ООО «Слюдяная фабрика»ООО «Слюдяная фабрика» © avatars.dzeninfra.ru

12. ПАО ПО «Горизонт» (Нижний Новгород), предприятие по производству ручного садового и слесарно-монтажного инструмента, товаров народного потребления: ножницы, щипцы, кухонные штопоры, ножи НПВ-1, сучкорезы, секаторы и т. д. Единственный в России производитель цельнометаллических ножниц. Завод производит ножницы различных видов (хозяйственные, канцелярские, школьные, маникюрные, парикмахерские), садово-огородный инвентарь (мелкий почвообрабатывающий инструмент, ножницы для резания живой изгороди, секатор кустарниковый, сучкорезы) и строительный инструмент (топоры, клещи, строительные молотки, ножницы для резки металла).

 © avatars.dzeninfra.ru
Источник: https://dzen.ru/a/Y7241dvgZGMKIO9b

машиностроение, продукция российского производства
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    21.01.2321:06:32

    Стран выпускающих в широком ассортименте качественный ручной инструмент можно пересчитать на пальцах одной руки. Российскому разнообразию и превосходному товарному виду могут позавидовать самые прославленные и высокоразвитые экономики мира. Первые электродрели в СССР выпускались накануне Великой Отчечественной войны на харьковском машиностроительном заводе ФЭД. Это были довольно тяжёлые и громоздкие машины. Для моего скромного дела я готов приобрести все до единного инструменты российского производства. Это абсолютно стоящие образцы прочности, удобства, надёжности и долговечности.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~22:11 21.01.23
    #1258270
  • Alexander V Alexander V
    21.01.2321:49:50

    Не густо. В каждом крупном городе раньше было по несколько инструментальных заводов.

    #1258272
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      21.01.2321:54:33

      Ну что есть. Завтра ещё дюжину выставлю.

      #1258273
    • Нет аватара Лексур
      21.01.2322:13:33

      Инструментальные заводы были, а электродрели и свёрла были в диффиците. Это как мясо не в киллограмах, а в поголовье считать. Сейчас, может, ещё меньше производится, не знаю, но количество заводов- не аргумент.

      Отредактировано: Лексур~22:14 21.01.23
      #1258274
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