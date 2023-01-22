«Северсталь» продолжает программу импортозамещения

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Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, ключевой актив «Северстали») в 2022 году произвел 15 кузовов для оснащения автопарка самосвалов ресурсного предприятия «Карельский окатыш». В 2023 году проект получил продолжение.

Освоение продукта началось в 2021 году с разработки проекта и создания первого опытного образца, который в ходе опытно-промышленной эксплуатации подтвердил свое качество. В 2022 году собственными силами машиностроительного центра был реализован полный цикл производства — от раскроя металла до сборки и покраски готовых изделий. Специальные технологические решения позволили ускорить процесс изготовления кузовов до 3 штук в месяц. Для создания конструкций использовались износостойкие марки стали — Powerhard и Powerweld, что увеличило прочностные характеристики.

«В сложившихся условиях нам было важно защитить парк карьерной техники от импортозависимости и обеспечить ремонтную безопасность ресурсного предприятия. Реализация проекта по собственному изготовлению кузовов позволила не только произвести достаточное количество критически важных для транспортировки руды конструкций, но и увеличить грузоподъемность самих машин за счет снижения веса каждого кузова на 6 тонн», — прокомментировал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

В 2023 году машиностроительный центр «ССМ-Тяжмаш» продолжит работу над созданием кузовов для автопарков ресурсных активов компании и внешних клиентов. Так, используя технологию реинжиниринга, специалисты уже приступили к проработке технологии изготовления еще одного вида кузовов без вальцованных элементов. Он будет состоять из двух частей перед контрольной сборкой, что позволит упростить процесс изготовления. Всего машиностроители освоили 5 модификаций кузовов.