«Мираторг» запустил новые линии на комплексе по переработке овощной продукции в Тульской области

Агрохолдинг «Мираторг» в 2022 году вложил 150 млн рублей в новые проекты, которые реализованы на комплексе по переработке плодоовощной продукции и картофеля в Тульской области. В результате был не только расширен ассортимент продукции, но и увеличено число рабочих мест на овощном проекте до 1,1 тыс., сообщается в пресс-релизе холдинга.

— Недавно «Мираторг» начал производство квашеной и маринованной капусты. Новинки выпускаются на линии солений мощностью 5,4 тыс. тонн в год. «Рецептуры основаны на традиционных русских рецептах, без усилителей вкуса и ароматизаторов. Функциональная упаковка позволяет сохранять продукт в течение 30 дней», — говорится в сообщении.

Продажи этой продукции начались с магазинов фирменной сети «Мираторг». В дальнейшем они будут расширены за счет других игроков розничного рынка, поскольку интерес к продукции активный, отметили в пресс-службе.

— на Тульском комплексе запущена линия заморозки овощей мощностью более 25 тыс. тонн в год. Сырьём для линии стали кабачки, брокколи, цветная капуста и другие овощи. Особенностью производства является быстрая и равномерная заморозка, без повреждений и с минимальной потерей веса.

Комплекс по переработке картофеля и других овощей был открыт в Плавском районе Тульской области в конце 2020 года. Инвестиции в проект на тот момент составили 8,2 млрд рублей.