Радиолокационная станция «Беринг» от Sitronics KT допущена к использованию на судах

Беринг.РЛД — собственная разработка Sitronics KT (входит в Sitronics Group). Программно-аппаратный комплекс устанавливается на судах и решает широкий спектр навигационных задач. Российский морской регистр судоходства одобрил использование системы и выдал разработчику свидетельство о типовом одобрении.

Судовая радиолокационная станция «Беринг.РЛД» способствует навигационной безопасности — обеспечивает обнаружение и отображение местоположения других судов, береговой черты, буев, надводных объектов и препятствий, а также средств навигационного ограждения (навигационных знаков). Решение может применяться как отдельно, так и интегрироваться в мостиковые системы, в том числе сопрягается с «Беринг.ЭКНИС», разработанной также Sitronics KT.

«Появление отечественной судовой радиолокационной станции „Беринг“ актуально — это очередной шаг на пути к технологическому суверенитету России. Кроме того, наше решение может быть адаптировано под различные потребности, что является конкурентным преимуществом перед импортными системами», — отметил генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Система предназначена для морских судов валовой вместимостью от 500 р. т. Унификация программных компонентов обеспечивает надежность работы ПО и его обновление. Модульность позволяет обеспечивать модернизацию под нужды отдельных судовладельцев с минимальными затратами. Программно-аппаратный комплекс работает под управлением Astra Linux и не имеет ограничений на использование как на территории Российской Федерации, так и всего мира.