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Судостроение и судоходство

В Калининграде заложено новое пассажирское судно разработки ОСК

 © aoosk.ru

В Калининграде состоялась церемония закладки судна проекта 04860.1 «Иния», разработанного в Объединенной судостроительной корпорации для регулярных речных перевозок пассажиров.

Проект пассажирского судна «Иния» был разработан в НИПТБ «Онега» (входит в ОСК) и получил согласование Северного филиала Российского классификационного общества в ноябре 2022 года. Судно рассчитано на 54 пассажира и двух членов экипажа, имеет осадку 0.5 м и габаритную длину 24.8 м. В отличие от другой разработки НИПТБ «Онега» — речного трамвая «Соталия» — высота борта «Инии» достигает 1.4 м, что позволит использовать ее не только в условиях рек и каналов, но и на озерах и водохранилищах.

 © aoosk.ru

Как и проект «Соталия», «Иния» названа в честь вида пресноводного речного дельфина, обитающего в Амазонке. Элементы дизайна судна имеют определенное сходство с контуром дельфина, выпрыгнувшего из воды.
Источник: http://aoosk.ru/press-center/news/v...passazhirskoe-sudno-razrabotki-osk/

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судно проекта 04860.1, НИПТБ «Онега»
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