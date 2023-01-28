В Калининграде заложено новое пассажирское судно разработки ОСК

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В Калининграде состоялась церемония закладки судна проекта 04860.1 «Иния», разработанного в Объединенной судостроительной корпорации для регулярных речных перевозок пассажиров.

Проект пассажирского судна «Иния» был разработан в НИПТБ «Онега» (входит в ОСК) и получил согласование Северного филиала Российского классификационного общества в ноябре 2022 года. Судно рассчитано на 54 пассажира и двух членов экипажа, имеет осадку 0.5 м и габаритную длину 24.8 м. В отличие от другой разработки НИПТБ «Онега» — речного трамвая «Соталия» — высота борта «Инии» достигает 1.4 м, что позволит использовать ее не только в условиях рек и каналов, но и на озерах и водохранилищах.

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Как и проект «Соталия», «Иния» названа в честь вида пресноводного речного дельфина, обитающего в Амазонке. Элементы дизайна судна имеют определенное сходство с контуром дельфина, выпрыгнувшего из воды.