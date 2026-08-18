С 19 августа в аэропорту Барнаула новый пассажирский терминал будет проходить этап тестовой эксплуатации. Все службы проводят финальную проверку технологических процессов, оборудования и взаимодействия в условиях реального обслуживания пассажиров. Все внутренние рейсы на прилёт и вылет обслуживаются в новом аэровокзальном комплексе. На первом этаже расположены регистрация пассажиров, приём багажа и стойка информации. На втором — предполётный досмотр и представительства авиакомпаний. На третьем — зона ожидания вылета и комната матери и ребёнка. В комплексе работают точки питания и магазины. При необходимости помощи можно обратиться к стойке информации на первом этаже.
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