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oaroma Авиация

Новый терминал барнаульского аэропорта начинает принимать и отправлять рейсы

С 19 августа в аэропорту Барнаула новый пассажирский терминал будет проходить этап тестовой эксплуатации. Все службы проводят финальную проверку технологических процессов, оборудования и взаимодействия в условиях реального обслуживания пассажиров. Все внутренние рейсы на прилёт и вылет обслуживаются в новом аэровокзальном комплексе. На первом этаже расположены регистрация пассажиров, приём багажа и стойка информации. На втором — предполётный досмотр и представительства авиакомпаний. На третьем — зона ожидания вылета и комната матери и ребёнка. В комплексе работают точки питания и магазины. При необходимости помощи можно обратиться к стойке информации на первом этаже.

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Источник: max.ru

Комментарии 2

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  • Нет аватара Ниэр Тлингив19.08.26 02:16:43

    Терминал выглядит так, словно это и не терминал вовсе, а отельный комплекс на берегу моря в каком-нибудь южном курортном городе. Также внешне круизный лайнер напоминает.
    Интересно, так и задумывалось?

    #1320546
    • Нет аватара oaroma19.08.26 08:39:40

      Да, выглядит свежо и легко!    

      #1320552