ТМХ отправил первый образец новейшего магистрального тепловоза 3ТЭ28 на приемочные испытания

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Первый образец магистрального грузового тепловоза 3ТЭ28 производства Брянского машиностроительного завода (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») отправлен на испытательный полигон АО «ВНИКТИ» (г. Коломна) для прохождения приемочных и сертификационных испытаний.

Испытания будут проходить на территории Всероссийского научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава. Специалисты испытательных центров ВНИКТИ, Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожной гигиены Роспотребнадзора, ВЭлНИИ, Тверского института вагоностроения проверят параметры тепловоза в условиях, приближенных к эксплуатационным. Будут протестированы тягово-энергетические, динамико-прочностные, теплотехнические, экологические и санитарно-гигиенические характеристики локомотива 3ТЭ28, его функциональная безопасность и другие функциональные элементы.

Тепловоз будут испытываться как на самом полигоне, так и на станции реостатных испытаний, которая позволяет смоделировать различные режимы загрузки новой силовой установки, созданной специалистами Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ и изготовленной на АО «Коломенский завод» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг»). Успешное прохождение приемочных и сертификационных испытаний позволит получить сертификат на серийный выпуск нового локомотива.

Магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ28 создан с целью обеспечения бесперебойных грузоперевозок на неэлектрифицированных участках Восточного полигона российских железных дорог (Байкало-Амурской магистрали и Транссиба). Он способен перемещать составы весом 7100 тонн на железнодорожных путях колеи 1520 мм. Конструктивно локомотив базируется на российских технических решениях. Дизайн тепловоза разработан национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ в соответствии с принятой в ТМХ стилистической концепцией «ДНК бренда». В октябре-ноябре 2022 года тепловоз 3ТЭ28 успешно прошел опытный пробег на базе депо Курск-Сортировочный, преодолев более 10 000 км.

По итогам предварительных испытаний конструкторской документации присвоили литеру «О», что позволило перейти к следующему этапу испытаний.ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем локомотивов, выпускающим электровозы и тепловозы различных классов, назначения и рода тока. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.