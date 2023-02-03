Ростех отгрузил Министерству обороны первую в 2023 году партию БМП-3

© rostec.ru

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех отгрузил первую партию боевых машин пехоты БМП-3 в рамках государственного оборонного заказа 2023 года. Также в текущем году, помимо «троек», планируется поставить Минобороны РФ десантные БТР-МДМ и военную технику после капитального ремонта.

Изготовленные на Курганмашзаводе (входит в «Высокоточные комплексы») БМП-3 оснащены основным прицелом наводчика-оператора «Содема» и дополнительными комплектами защиты — броневыми экранами и решетками.

«Ростех продолжает отгружать технику, востребованную в зоне проведения специальной военной операции. Курганские машиностроители не только успешно завершили выполнение гособоронзаказа за 2022 год, но и уже начали первые поставки по контрактам на текущий год. В частности, в войска отправлена первая партия БМП-3, также в течение года заказчику поступят модернизированные многоцелевые десантные бронетранспортеры БТР-МДМ „Ракушка“. Кроме того, Минобороны получит бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л», — сказал индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Курганмашзавод с прошлого года работает в специальном режиме, ряд производственных подразделений трудятся круглосуточно. Для выполнения задач гособоронзаказа ведется активный набор новых сотрудников.

«Сегодня на предприятии нет человека, который не чувствовал бы свою ответственность за выполнение государственной задачи, возложенной на наш коллектив. Мы готовы выкладываться, работать с полной отдачей, потому что наш труд — это вклад в будущую победу. Возросший объем заказов требует привлечения новых кадров. На Курганмашзаводе открыты сотни вакансий для основных производственных рабочих, информация о них направлена в муниципальные образования Курганской области и еще в 269 центров занятости населения страны от Хабаровска до Калининграда», — сказал исполнительный директор Курганмашзавода Петр Тюков.