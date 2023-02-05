В Подмосковье открылась железнодорожная станция Лесной городок

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31 января после реконструкции открылся пригородный вокзал Лесной Городок в Одинцовском округе Московской области. Он войдёт в состав будущего четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) на Калужском направлении Московской железной дороги.

Станция Лесной Городок расположена между станциями Внуково и Толстопальцево. Остановочный пункт здесь открылся для пассажиров в 1899 году и первоначально назывался «26-я верста». Реконструкция заняла 3,5 года.

Общая площадь станции — 5,3 тысячи квадратных метров, включая:

— две новые платформы, оборудованные навесами на всю длину, защищающими пассажиров от солнца и осадков;

© mos.ru

— подземный пассажирский вестибюль с переходом через железнодорожные пути, с выходами к Вокзальной улице в Лесном Городке и в сторону деревни Осоргино. Он оборудован турникетами, кассами, туалетными комнатами и динамической системой навигации.

Четыре эскалатора и четыре лифта облегчают пользование станцией для маломобильных пассажиров: пожилых людей, родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Одновременно с реконструкцией станции проводится благоустройство прилегающей территории. Там отремонтировали тротуары, обустроили разворотную площадку для наземного городского транспорта и парковку на 94 автомобиля. Остановки автобусов перенесли на 320 метров ближе к станции (подход сократился с 350 до 30 метров) — теперь пересадка станет быстрее в пять раз и займет всего одну минуту.

Реконструкция станции Лесной Городок, а затем и ввод в эксплуатацию МЦД-4 дадут возможность жителям одноименного посёлка, а также посёлка Толстопальцево и деревни Осоргино пользоваться новым транспортным сервисом. В этих населенных пунктах проживают 20 тысяч человек. Кроме обновленной инфраструктуры, они получат тактовое расписание поездов, единую билетную систему московского транспорта с бесплатными пересадками на метро и Московское центральное кольцо (МЦК) и смогут экономить до 75 процентов на оплате проезда, как сейчас экономят пассажиры первых двух диаметров, проживающие в Московской области.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru