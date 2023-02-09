Амурский ГХК в январе 2023 года

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Строительство фундаментов под технологическое оборудование, подстанции и отделка жилого комплекса № 1 — первое отчетное видео о строительстве Амурского ГХК в 2023 году.

В новом году продолжилось строительство установки пиролиза. На площадке закладывают фундаменты под компрессоры пирогаза, этилена и пропилена, а также другое технологическое оборудование. Ведется монтаж металлоконструкций основных технологических эстакад, прокладка подземных сетей.

Осуществляется строительство и обустройство объектов общезаводского хозяйства: подстанции ПС-500 кВ, складов, канализационных и водоочистных сооружений. Строятся фундаменты под резервуары противопожарного и технического запаса воды.

На площадке строительства парка хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) началось строительство фундаментов под шаровые резервуары для хранения СУГ.

Продолжается строительство жилья для сотрудников Амурского ГХК в г. Свободный. Так, прогресс жилого комплекса № 1 составил более 79%. В нем уже полностью установлены окна и устроена кровля паркинга. Сейчас идет работа над фасадом, витражами, внутренними инженерными сетями и отделкой.