АСКОН и ГК «Астра» сообщают, что система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D v21 успешно прошла тестирование на совместимость с операционной системой Astra Linux Special Edition с применением WINE@Etersoft. Помимо базовой САПР, работоспособность в среде Astra Linux подтверждена для всех машиностроительных и приборостроительных приложений. Продукты программного стека входят в реестр российского ПО.

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Совместимость систем проверялась на широком наборе операций, типичных для пользователя САПР: это работа с документами и эскизами, моделирование деталей и сборок, автоматическое получение чертежей и спецификаций, применение библиотек стандартных изделий и материалов. В результате КОМПАС-3D успешно прошел все тесты.

Astra Linux Special Edition — сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации для ИТ-инфраструктур любого масштаба и для работы с данными любой степени конфиденциальности, в том числе в составе значимых объектов КИИ.

КОМПАС-3D применяется во всех без исключения отраслях промышленности: с его помощью инженеры создают в «цифре» новую технику, выполняют проекты модернизации, сопровождают изделия в производстве. Актуальная версия обладает развитыми возможностями трехмерного моделирования, включая твердотельное, поверхностное, листовое и объектное моделирование, а также поддерживает прямое редактирование геометрии и обмен данными с другими CAD-пакетами. Система построена на отечественном геометрическом ядре C3D (разработка C3D Labs, дочерней компании АСКОН), что делает ее на 100% импортонезависимой. Ядро C3D также сертифицировано для работы в среде Astra Linux.

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Дмитрий Гинда, директор по маркетингу АСКОН-Системы проектирования: «Запуск приложений КОМПАС-3D на ОС Astra Linux с применением WINE@Etersoft сначала происходил нестабильно, работать в такой конфигурации было бы некомфортно. Специально для совместимости с ОС Astra Linux Special Edition было доработано приложение „Валы и механические передачи“. Таким образом, мы можем говорить не просто о запуске КОМПАС-3D в среде Astra Linux через WINE@Etersoft, но и об отладке самого кода САПР для обеспечения надежной и бесперебойной работы пользователей».

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Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра»: "Сейчас критически важно обеспечить бесперебойную работу и рост всех отраслей экономики, особенно промышленности. Для этого необходимо как можно скорее обеспечить рынок совместимыми импортонезависимыми ИТ-продуктами, функционал и надежность которых не уступают тем, что реализованы в зарубежных решениях. Поэтому вместе с коллегами по ИТ мы прикладываем максимум усилий к тому, чтобы технологические стеки, состоящие из нашего софта, работали корректно и ими было удобно пользоваться. Возможность применения КОМПАС-3D под Astra Linux — это очень важное достижение, и мы благодарим всех, кто участвовал в тестах и адаптации ПО, за эффективное сотрудничество и включенность".

Ранее эксперты подтвердили совместимость системы КОМПАС-3D с ОС «Альт Рабочая станция» 10 и РЕД ОС.