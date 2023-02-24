Развитие гидроэнергетики в России с 2014 по 2022 год. ГЭС мощностью более 10 МВт

С 2014 года в промышленную эксплуатацию было введено 140 новых и модернизированных гидроагрегатов на 28 ГЭС мощностью более 10 МВт.

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С 2014 года, на 7 ГЭС Единой Энергетической Системы России мощностью более 10 МВт в промышленную эксплуатацию были введены 19 новых гидроагрегатов (гидроагрегат состоит из турбины и гидрогенератора). Кроме того, ещё 2 гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС были введены в эксплуатацию в технологически изолированной энергосистеме.

© Фото из открытых источников

С 2014 года, на 19 ГЭС Единой Энергетической Системы России мощностью более 10 МВт, в эксплуатацию были введены 110 модернизированных гидроагрегатов. Это полностью новые или реконструированные гидроагрегаты, обновившие либо гидрогенератор, либо турбину, либо рабочее колесо. Кроме того, 9 модернизированных гидроагрегатов были введены на ГЭС в технологически изолированных энергосистемах

© Фото из открытых источников

В России действует две программы модернизации ГЭС: «Новая энергия» компании «ЕвроСибЭнерго», по которой с 2014 года было модернизировано 19 гидроагрегатов и программа комплексной модернизации «РусГидро», по ней был модернизирован 81 гидроагрегат.

© Фото из открытых источников

География введённых в 2022 году гидроагрегатов простирается от Саратовской области, где было заменено рабочее колесо на восемнадцатом по счёту обновленном гидроагрегате, и до Магаданской области, там «Русгидро» ввело в эксплуатацию четвёртый гидроагрегат на Усть-Среднеканской ГЭС.

© Фото из открытых источников

С 2014 года мощность гидроэлектростанций входящих в ЕЭС России выросла более чем на 2 ГВт, до 50,1 ГВт, а доля в установленной мощности электростанций ЕЭС России остаётся практически неизменной — около 20%.

Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях ЕЭС России с 2014 года выросла к 2021 году более чем на 40 млрд. кВт·ч (снижение выработки в 2022 году связано с маловодностью сибирских рек), а доля в выработке электроэнергии электростанциями ЕЭС России выросла с 16,3% до более 17%.

© Фото из открытых источников

Всего, за девять лет в промышленную эксплуатацию было введено 19 новых гидроагрегатов на ГЭС входящих в ЕЭС России общей мощностью 1,83 ГВт и 110 модернизированных гидроагрегатов ГЭС ЕЭС России общей мощностью 15,1 ГВт, 54 из них после проведения перемаркировки увеличили мощность сумарно на 0,5 ГВт.

Также, в России ведётся активное строительство пяти ГЭС и ГАЭС мощностью более 10 МВт каждая — по одной в Чечне, Карелии и Кабардино-Балкарии, а также две в Карачаево-Черкесии, включая Кубанскую ГАЭС, где началось строительство нового здания.

Автор: Алексей Поветкин

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