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В селе Орехово Томской области открылась новая школа, в которой провели ремонт. На работы выделили 86 миллионов рублей. Туда закупили новую мебель, укрепили само здание. Подробности появились в Telegram-канале Минсельхоза РФ.

В селе Орехово Томской области открылась обновленная школа. Качественное школьное образование в комфортных условиях — один из самых частых запросов жителей малых населенных пунктов. Каждый год в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий софинансируем множество проектов по строительству и капремонту школ.

В результате дети получают современные образовательные пространства и возможности для всестороннего развития.

Один из примеров — школа в селе Орехово Томской области. На ее ремонт было направлено 86 млн рублей, из которых 72 млн составили средства федбюджета. Полностью были заменены все инженерные коммуникации, утеплен фасад и сделала кровля здания, установлена система видеонаблюдения. Закуплена новая мебель, оборудование и инвентарь. А еще теперь здесь появились две группы дошкольной подготовки для самых маленьких.

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