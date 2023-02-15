Первый фюзеляж лайнера «СуперДжет Нью» собрали в Комсомольске-на-Амуре

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В Комсомольске-на-Амуре заканчивается сборка первого фюзеляжа лайнера версии «Сухой СуперДжет 100» — SSJ-New.

В настоящее время завершается монтаж бортовых систем и кабельной сети на первом лётном образце самолёта с заводским номером 97001. На нём установлены шасси, франко-российские двигатели SaM146 и отечественная вспомогательная силовая установка ТА18-100С. В марте планируется постановить самолёт под ток и после цеховых проверок его передадут на лётно-испытательную станцию.

На новом лайнере устанавливается российское оборудование, двигатель ПД-8, бортовая электроника. В этом году планируют провести лётные испытания и сертифицировать обновленную версию.

В лётных испытаниях примут участие три воздушных судна. На втором лётном экземпляре SSJ-New (97003) состыкован планер, и идёт монтаж бортовых систем. Летом текущего года этот самолёт также получит российские двигатели.

Первый серийный SSJ-New (97004) будет построен с использованием фюзеляжа из задела SSJ100, который остался на заводе после окончания строительства «Суперджетов» в иностранном облике. Фюзеляж подвергнется необходимым доработкам, к нему пристыкуют новое крыло. Готовность к передаче заказчику этого, а также борта 97005 планируется в конце текущего года.

Завершить их и сертифицировать обновленную версию планируют в этом году, чтобы в следующем вывести проект на заданный темп.

На заводе планируют выпускать около 20 таких самолетов ежегодно, начиная с 2024 года.

89 лайнеров новой модели получит авиакомпания «Аэрофлот», и ещё восемь — «Аврора».

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