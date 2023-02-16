Новости благоустройства территорий
Сквер им. архитектора А.И. Выпова по адресу: Кемеровская область, Новокузнецк, ул. Кирова (на пересечении с пр. Октябрьский)
Сквер носит имя архитектора А.И. Выпова, автора, в числе прочего, монументальной композиции «Дружба народов», возведенной в честь пятидесятой годовщины основания СССР, являющейся доминантой прилегающей территории.
«Дом Архитектора» в коттеджном поселке «Европейский».Новосибирск
Парк Веретьево,дер. Веретьево, Московская область
«NeoDome Diamond»
Главным украшением NeoDome Diamond является окружающий его пейзаж. Наслаждаться видами позволяет впечатляющее панорамное окно, его размер равен площади пола — 30м2. Мы позаботились о том, чтобы в доме было уютно и тепло. Деревянный каркас, покрытый лаком, создаёт красивое обрамление окон и позволяет вложить достаточный слой утеплителя для всесезонной эксплуатации дома в условиях Сибири.
Мы применяем метод структурного остекления, который позволяет отказаться от классических рам — окно снаружи выглядит стильно и лаконично, а изнутри максимально открывает обзор. Сегменты окна изготовленны из двухкамерных безопасных стеклопакетов с энергосберегающим зеркальным покрытием. Стеклянный потолок создаёт ощущение открытого неба над головой. Пространство гостинной наполненно воздухом и светом.
Благодаря купольной форме, NeoDome Diamond компактнее стандарного прямоугольного дома аналогичной площади и объёма, и минимально заслоняет собой природный ландшафт. При выборе заказчиком зеркального стекла в качестве кровельного покрытия дом ещё гармоничнее вписывается в окружающую среду.
NeoDome Diamond — это типовая модель дома, возводимая по каркасной технологии методом pre-cut. Детали домокомплекта изготавливаются на производстве с допуском до 2-х мм, что обеспечивает высокое качество и скорость монтажа — сборка домокомплекта занимает 2-3 недели.
Проект благоустройства набережной Федоровского, Нижний Новгород
Торгово-развлекательный центр «Z-форт» в границах улиц Профессора Баранова—Пролетарская—Черняховского в Калининграде
Комплекс развития территории СК «Воробьевы горы» по адресу: Москва, ул. Косыгина, д. 28
ЖК «Рыбная деревня-2» в Калининграде
Новый жилой квартал, в котором хорошо соединились традиции региона, современный подход к архитектуре и козырные виды на гладь воды.
Японский сад в Краснодаре
Планируемый срок ввода в эксплуатацию: весна 2023 г.
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© xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai
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- Новости благоустройства территорий
16.02.2316:04:14