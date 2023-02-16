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Города и сёла России

Новости благоустройства территорий

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Сквер им. архитектора А.И. Выпова по адресу: Кемеровская область, Новокузнецк, ул. Кирова (на пересечении с пр. Октябрьский)

Сквер носит имя архитектора А.И. Выпова, автора, в числе прочего, монументальной композиции «Дружба народов», возведенной в честь пятидесятой годовщины основания СССР, являющейся доминантой прилегающей территории.

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © sibfo.ru

«Дом Архитектора» в коттеджном поселке «Европейский».Новосибирск

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

Парк Веретьево,дер. Веретьево, Московская область

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

«NeoDome Diamond»

 © zkapitel.ru

Главным украшением NeoDome Diamond является окружающий его пейзаж. Наслаждаться видами позволяет впечатляющее панорамное окно, его размер равен площади пола — 30м2. Мы позаботились о том, чтобы в доме было уютно и тепло. Деревянный каркас, покрытый лаком, создаёт красивое обрамление окон и позволяет вложить достаточный слой утеплителя для всесезонной эксплуатации дома в условиях Сибири.

Мы применяем метод структурного остекления, который позволяет отказаться от классических рам — окно снаружи выглядит стильно и лаконично, а изнутри максимально открывает обзор. Сегменты окна изготовленны из двухкамерных безопасных стеклопакетов с энергосберегающим зеркальным покрытием. Стеклянный потолок создаёт ощущение открытого неба над головой. Пространство гостинной наполненно воздухом и светом.

 © zkapitel.ru

Благодаря купольной форме, NeoDome Diamond компактнее стандарного прямоугольного дома аналогичной площади и объёма, и минимально заслоняет собой природный ландшафт. При выборе заказчиком зеркального стекла в качестве кровельного покрытия дом ещё гармоничнее вписывается в окружающую среду.

NeoDome Diamond — это типовая модель дома, возводимая по каркасной технологии методом pre-cut. Детали домокомплекта изготавливаются на производстве с допуском до 2-х мм, что обеспечивает высокое качество и скорость монтажа — сборка домокомплекта занимает 2-3 недели.

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

Проект благоустройства набережной Федоровского, Нижний Новгород

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

Торгово-развлекательный центр «Z-форт» в границах улиц Профессора Баранова—Пролетарская—Черняховского в Калининграде

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

Комплекс развития территории СК «Воробьевы горы» по адресу: Москва, ул. Косыгина, д. 28

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

 © zkapitel.ru

ЖК «Рыбная деревня-2» в Калининграде

Новый жилой квартал, в котором хорошо соединились традиции региона, современный подход к архитектуре и козырные виды на гладь воды.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Японский сад в Краснодаре

Планируемый срок ввода в эксплуатацию: весна 2023 г.

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

 © xn--80aaaovgbbdc1amxfegf.xn--p1ai

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Источник: http://www.zkapitel.ru/rating/reyting-2022

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благоустройство, архитектура, общество
  • Нет аватара termometrix
    16.02.2316:04:14

    Пусть посмотрят эти материалы на Украине,в ЕС и США,эти архитектурные решения хорошая иллюстрация как «подавляются творческая и личная свобода» в России и какие мы «варвары» в глазах «цивилизованного общества».

    Дикари и варвары в мире это только фашисты,часть западной ценностной системы.Восемьдесят лет назад они сжигали книги и запрещали писателей и композиторов, уничтожали памятники истории и искусства,уничтожали национальные меньшинства и запрещали им говорить на родном языке,отказывали другим народам мира в праве на существование,они,гордые носители западноевропейских ценностей.Мы помним и не забыли,мы,которые освободили человечество от фашистской чумы.

    В России всегда поощрялись творческое разнообразие, эстетика и красота.В нашей соборной русской цивилизации испокон веков высоко ценилось самобытность, чувство нового и новаторства, толерантность,интерес и уважение ко всем культурам мира, мы всегда черпали в них вдохновение,синтезируя и адаптируя их к нашим условиям существования.

    #1259202
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