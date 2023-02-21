Новая детская поликлиника открылась на северо-востоке Москвы

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В районе Южное Медведково открылась новая детская поликлиника.

Медучреждение будет обслуживать больше 16 тысяч детей и подростков. В новое здание на Полярной улице переехал филиал № 2 детской поликлиники № 110.

Площадь здания в четыре раза больше старого. Установлено самое современное оборудование, в том числе новый цифровой рентген-аппарат, УЗИ экспертного класса, новейшая техника для лора и офтальмолога. Есть кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии.

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

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