Новая детская поликлиника открылась на северо-востоке Москвы
В районе Южное Медведково открылась новая детская поликлиника.
Медучреждение будет обслуживать больше 16 тысяч детей и подростков. В новое здание на Полярной улице переехал филиал № 2 детской поликлиники № 110.
Площадь здания в четыре раза больше старого. Установлено самое современное оборудование, в том числе новый цифровой рентген-аппарат, УЗИ экспертного класса, новейшая техника для лора и офтальмолога. Есть кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии.
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