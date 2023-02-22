©Видео с / https://www.youtube.com/embed/MFbIk107wEU

Команда Mashnews в Липецке. Мы узнали, что на заводе «Моторинвест» не только «прикручивают колеса к китайцам». Первые сварочные и лакокрасочные работы начнутся уже в этом году. У компании реальные планы на ближайшие 10 лет.

Как устроено производство электромобилей сейчас?

Сколько новых моделей выйдет в этом году?

Какая стоимость отечественного электромобиля?

В этом видео:

00:00 — добро пожаловать на «Моторинвест»

00:57 — начало продаж первых электромобилей

01:11 — что такое Evolute и его характеристики

01:42 — экскурсия на высокотехнологичное производство

02:27 — откуда на площадке готовые, но пока неработающие цехи и когда будет полностью своё производство

05:42 — такт выпуска автомобиля 8 минут

05:58 — планы на будущее генерального директора «Моторинвест»

06:45 — сколько новых моделей выпустят в этом году

07:14 — в каком виде приходят машинокомплекты из Китая

08:20 — инвестиции в проект и стоимость машины

08:43 — количество заправок

9:40 — планы государства на развитие электротранспорта

09:51 — «не только колеса прикручивают»

10:30 — тяговая батарея

11:44 — запуск первых электротакси

12:52 — заглянули под капот

13:04 — развитие промышленного туризма