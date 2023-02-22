Все — на завод! Первые отечественные электромобили?
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/MFbIk107wEU
Команда Mashnews в Липецке. Мы узнали, что на заводе «Моторинвест» не только «прикручивают колеса к китайцам». Первые сварочные и лакокрасочные работы начнутся уже в этом году. У компании реальные планы на ближайшие 10 лет.
Как устроено производство электромобилей сейчас?
Сколько новых моделей выйдет в этом году?
Какая стоимость отечественного электромобиля?
В этом видео:
00:00 — добро пожаловать на «Моторинвест»
00:57 — начало продаж первых электромобилей
01:11 — что такое Evolute и его характеристики
01:42 — экскурсия на высокотехнологичное производство
02:27 — откуда на площадке готовые, но пока неработающие цехи и когда будет полностью своё производство
05:42 — такт выпуска автомобиля 8 минут
05:58 — планы на будущее генерального директора «Моторинвест»
06:45 — сколько новых моделей выпустят в этом году
07:14 — в каком виде приходят машинокомплекты из Китая
08:20 — инвестиции в проект и стоимость машины
08:43 — количество заправок
9:40 — планы государства на развитие электротранспорта
09:51 — «не только колеса прикручивают»
10:30 — тяговая батарея
11:44 — запуск первых электротакси
12:52 — заглянули под капот
13:04 — развитие промышленного туризма
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