Завод «Красное Сормово» спустил на воду очередной сухогруз проекта RSD59 «Дмитрий Бенардаки»

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На заводе «Красное Сормово» (входит в ОСК) состоялся спуск на воду сухогрузного теплохода проекта RSD59 — одиннадцатого судна в серии. После спуска сухогруз будет достраиваться на воде, а затем пройдёт ходовые испытания и будет передан заказчику.

Строящаяся на сормовском заводе серия сухогрузов RSD59 — одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы. Суда этого проекта составляют основу современного грузового флота страны.

Сухогруз назван в честь основателя завода, известного промышленника и мецената Дмитрия Бенардаки.

«Идею назвать судно именем Дмитрия Бенардаки предложили потомки основателя Сормовского завода, и мы с радостью откликнулись на эту инициативу. Имя Бенардаки на борту сухогруза символично: это дань уважения не только к вкладу самого Дмитрия Егоровича в развитие отечественной промышленности, но и всех судостроителей, которые десятилетиями строили современный российский флот на заводе „Красное Сормово“», — отметил генеральный директор завода «Красное Сормово» Михаил Першин.

Крестной матерью нового судна стала представительница рода Бенардаки-Алфераки Надежда Костяева: «Отрадно, что славное имя нашего предка запечатлено на борту нового судна. Это большая честь, и я буду обязательно следить за его трудовой судьбой. Желаю экипажу семь футов под килем и попутного ветра!»

На сегодня «Красное Сормово» является лидером по количеству построенных судов проекта RSD59 среди отечественных судостроительных предприятий. «Красное Сормово» благодаря реализации программы повышения производительности труда сократило сроки строительства сухогруза проекта RSD59 с 9 до 6 месяцев с момента резки металла до передачи судна заказчику. На сегодня это рекордный показатель среди судостроительных предприятий России.

Дмитрий Егорович Бенардаки (1799-1870) — известный промышленник и меценат. Родился в Таганроге. Грек по национальности. В 1819 г. поступил на службу в гусарский полк. В 1823 г. в звании поручика оставил военную службу в связи со смертью отца и занялся предпринимательством. Основу его состояния составили винные откупа. В 1830 г. он переехал в Петербург. Деньги он вкладывал в приобретение золотых приисков на Амуре, недвижимости и промышленных предприятий. Обладая большим капиталом, он сблизился с представителями крупной буржуазии — в частности с князем Л. В. Кочубеем.Наличие значительного капитала позволило ему в 1849 г. войти во вновь организуемую компанию Нижегородской машинной фабрики и Волжского буксирного и завозного пароходства в качестве одного один из учредителей. В год основания Сормовского завода Бенардаки был владельцем свыше 10 промышленных предприятий, ему принадлежало более 620 тыс. десятин земли в разных губерниях России. С 1860 по 1870 г. Д. Е. Бенардаки был единоличным хозяином завода. В 1870 г. комитет Всероссийской промышленной выставки в Петербурге присудил хозяину Сормовских заводов Бронзовую медаль «за введение литья стали по способу Сименса — Мартена». Он был талантливым организатором и настоящим хозяином, радеющим за дело. Русский историк М. Погодин, знакомый с Бенардаки, основными чертами его называл «смелость, деятельность и честность». Бенардаки участвовал в реализации проектов государственной важности, был известным благотворителем. Император Александр II принимал от Бенардаки пожертвования на государственные нужды (такую помощь государству можно было оказывать не всем). Главным творением Д. Е. Бенардаки, прославившего его в памяти потомков, стало создание Сормовского завода.