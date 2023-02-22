Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

РЖЕВМАШ осваивает производство оборудования для обработки ТКО

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Gb__Pfl3WR4

25 ЯНВАРЯ 2023

Первый российский баллистический сепаратор для смешанных ТКО изготовлен РЖЕВМАШ и уже отгружен клиенту. Работы по созданию этого сложного оборудования велись на протяжении полутора лет на основе документации, полученной от INDUSTRIAS LEBLAN S.L. в рамках совместного российско-испанского предприятия ещё в 2021 г.

5 ДЕКАБРЯ 2022

РЖЕВМАШ освоил производство разгонных конвейеров для оптических сепараторов с шириной ленты до 3000 мм и скоростью движения ленты до 4 м/с.

Не известно, чтобы кто-нибудь ещё в России умел делать разгонные конвейеры с такими высокими характеристиками. Конвейер разработан при технической помощи наших испанских партнёров PICVISA и LEBLAN.

 © ecomechanica.ru
Источник: http://ecomechanica.ru/category/sobitiya/

Ржев, РжевМаш, оборудование, ТКО, сепаратор, конвейер
  • Nelton Nelton
    22.02.2317:27:35

    Вот на topcor.ru в комментариях очередной вброс на тему, что дескать Россия вообще не развивается. Затем отступление на позиции, что Москва-СПб это не считается, а вот в Тверской области… сделал подборку по Тверской области по статьям СуНа.

    Заодно че то решил Ржев глянуть, что типа не все в одной Твери.

    Ткнул в сайты пары заводов, указанных в разделе промышленность Ржева на википедии.

    И вот вам пожалуйста, оказывается есть такой РжевМаш и бодро осваивает производство весьма актуального оборудования.

    В новостях — ноль на эту тему, поиском не находилось…

    Сколько же мы таких позитивных новостей пропускаем…

    #1259358
    • Нет аватара gmu666
      22.02.2323:59:20

      Еще бы объяснили что это такое. Что-то связанное с отходами? Ставят на мусоросортировочных заводах?

      #1259366
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,