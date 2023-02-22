РЖЕВМАШ осваивает производство оборудования для обработки ТКО
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Gb__Pfl3WR4
25 ЯНВАРЯ 2023
Первый российский баллистический сепаратор для смешанных ТКО изготовлен РЖЕВМАШ и уже отгружен клиенту. Работы по созданию этого сложного оборудования велись на протяжении полутора лет на основе документации, полученной от INDUSTRIAS LEBLAN S.L. в рамках совместного российско-испанского предприятия ещё в 2021 г.
5 ДЕКАБРЯ 2022
РЖЕВМАШ освоил производство разгонных конвейеров для оптических сепараторов с шириной ленты до 3000 мм и скоростью движения ленты до 4 м/с.
Не известно, чтобы кто-нибудь ещё в России умел делать разгонные конвейеры с такими высокими характеристиками. Конвейер разработан при технической помощи наших испанских партнёров PICVISA и LEBLAN.
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