РЖЕВМАШ осваивает производство оборудования для обработки ТКО

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25 ЯНВАРЯ 2023

Первый российский баллистический сепаратор для смешанных ТКО изготовлен РЖЕВМАШ и уже отгружен клиенту. Работы по созданию этого сложного оборудования велись на протяжении полутора лет на основе документации, полученной от INDUSTRIAS LEBLAN S.L. в рамках совместного российско-испанского предприятия ещё в 2021 г.

5 ДЕКАБРЯ 2022

РЖЕВМАШ освоил производство разгонных конвейеров для оптических сепараторов с шириной ленты до 3000 мм и скоростью движения ленты до 4 м/с.

Не известно, чтобы кто-нибудь ещё в России умел делать разгонные конвейеры с такими высокими характеристиками. Конвейер разработан при технической помощи наших испанских партнёров PICVISA и LEBLAN.

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