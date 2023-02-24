В Курской области запустили сборочное производство зарядных станций для электромобилей

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«На Курском электроаппаратном заводе (КЭАЗ) смогут выпускать зарядные станции для электромобилей. Первое сборочное производство на территории индустриального парка „Союз“ запустили в тестовом режиме. Производство станций облегчит реализацию в регионе проекта по развитию зарядной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В процессе сборки зарядных станций используют 90% российских комплектующих. При наличии заказов на территории индустриального парка смогут оборудовать еще несколько подобных площадок. В 2023 году в Курской области планируют установить первые 10 зарядных станций для электромобилей.

«Мы работаем с компанией Portal Energy, которая входит в ГК КЭАЗ. На площадке в Санкт-Петербурге она выпустила более 130 зарядных станций. Они уже установлены по всей стране. Сейчас принято решение организовать дополнительную площадку в Курске, а сама компания сконцентрирует усилия на разработке и инжиниринге», — цитирует пресс-служба директора по развитию активов ГК КЭАЗ Алексея Русанова.

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