Дан старт движению поездов по Большой кольцевой линии Московского метрополитена

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В Москве открыли последние девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро — «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширскую», «Варшавскую», «Марьину Рощу», «Рижскую» и «Сокольники». Теперь Большое кольцо полностью замкнулось, на схеме метро оно обозначается бирюзовым цветом.

Строительство Большой кольцевой линии — крупнейший в России и один из крупнейших в мире проектов в области метростроения, реализованных за последние десятилетия. В ее состав входит 31 станция и 3 электродепо. Общая протяженность линии составляет 70 километров.

БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до десяти километров от действующей Кольцевой линии и свяжет районы Москвы, которые до этого связки не имели, качественно улучшив транспортную доступность столицы.

Запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек, а также значительно снизит нагрузку на другие линии. Как ожидается, на многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 35-45 минут.

Благодаря новому кольцу пассажирам теперь не придется ехать в центр, чтобы перейти на другую ветку метро. Со станций БКЛ можно сделать пересадку на 20 станций 11 других линий метро, 3 пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), 8 пересадок на Московские центральные диаметры (МЦД) и 13 пересадок на линии железной дороги.

Всего на Большой кольцевой линии будет курсировать 92 современных состава российского производства.

Большую кольцевую линию строили и запускали участками. Первый участок открыли на северо-западе Москвы в феврале 2018 года. В конце декабря прошлогобыл проведен технический пуск последнего восточного участка нового кольца.

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