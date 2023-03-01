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Транспорт и логистика

Дан старт движению поездов по Большой кольцевой линии Московского метрополитена

 © cdnn21.img.ria.ru

В Москве открыли последние девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро — «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширскую», «Варшавскую», «Марьину Рощу», «Рижскую» и «Сокольники». Теперь Большое кольцо полностью замкнулось, на схеме метро оно обозначается бирюзовым цветом.

Строительство Большой кольцевой линии — крупнейший в России и один из крупнейших в мире проектов в области метростроения, реализованных за последние десятилетия. В ее состав входит 31 станция и 3 электродепо. Общая протяженность линии составляет 70 километров.

БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до десяти километров от действующей Кольцевой линии и свяжет районы Москвы, которые до этого связки не имели, качественно улучшив транспортную доступность столицы.

Запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек, а также значительно снизит нагрузку на другие линии. Как ожидается, на многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 35-45 минут.

Благодаря новому кольцу пассажирам теперь не придется ехать в центр, чтобы перейти на другую ветку метро. Со станций БКЛ можно сделать пересадку на 20 станций 11 других линий метро, 3 пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), 8 пересадок на Московские центральные диаметры (МЦД) и 13 пересадок на линии железной дороги.

Всего на Большой кольцевой линии будет курсировать 92 современных состава российского производства.

Большую кольцевую линию строили и запускали участками. Первый участок открыли на северо-западе Москвы в феврале 2018 года. В конце декабря прошлогобыл проведен технический пуск последнего восточного участка нового кольца.

https://www.ntv...ovosti/2749943/

Источник: https://ria.ru/20230301/bkl-1855099570.html

Москва, Московский метрополитен
  • Великоросс Великоросс
    01.03.2314:33:27

    Замечательно, правда я не совсем понимаю логику именно такого «закольцовывания» на Юге, при наличии МЦД рядом со старой кольцевой линией. Такое кольцо было бы уместно, необходимо в южной части, если его сдвинуть на три-шесть станций дальше от центра.

    Отредактировано: Великоросс~14:47 01.03.23
    #1259537
    • Nelton Nelton
      01.03.2314:46:21

      «Дал старт» - я догадываюсь, что старт дал кто-то из политиков, но лучше тогда «Дан старт"

      >>я не совсем понимаю логику именно такого «закольцлвывания» на Юге

      да нормас.

      логика была во первых, в кусочке варшавская-каховская-каширская.

      Во вторых, с учетом МЦК, получились две симметричные друг другу «кометы».

      на юге БКЛ дальше от центра, МЦК ближе.

      На севере наоборот.

      ЖД под МЦК проложили еще при царе Горохе…

      #1259538
      • Великоросс Великоросс
        01.03.2314:50:29

        Nelton

        да нормас.

        Вы часиков в 7-9 утра приезжайте к ближе мною указанным территориям и посмотрите на этот «нормас»   

        на юге БКЛ дальше от центра, МЦК ближе.

        Ну не знаю, на юге по краям вообще «голый вася».

        Отредактировано: Великоросс~15:11 01.03.23
        #1259539
        • Nelton Nelton
          01.03.2315:00:25

          >>Вы часиков в 7-9 утра приезжайте к ближе мною указанным территориям

          ой напугали…    

          так то следующая кольцевая на 3-6 станций от нынешних МЦК-БКЛ, это уже кусок Теплый Стан — Новоясеневская в кольцевую тянуть параллельно МКАД… ага, и Первомайская-Щелковская подключить, Домодедовская-Красногвардейская.

          Может быть, когда-нибудь… но я не доживу.

          #1259540
          • Великоросс Великоросс
            01.03.2316:22:56

            Nelton

            ой напугали…

            Чего пугаться то? Народу все больше и больше перетекает в столицу, соотв-но пользуется транспортом, мест в транспорте все меньше и меньше. Идет уже не уплотнительная, а переуплотнительная застройка всего и вся для продажи по астраномическим ценам «нью-москвичам». Спальные районы «нерезиновой» превращают в «китайские кварталы».    

            Отредактировано: Великоросс~16:24 01.03.23
            #1259549
            • Nelton Nelton
              01.03.2317:59:19

              Народу все больше и больше перетекает в столицу, соотв-но пользуется транспортом

              Считали как-то, количество станций метро на душу населения в Мск прилично выросло. и это не считая МЦК/МЦД.

              И идет не только продление линий, но и строительство новых.

              Я, как коренной абориген, вполне помню давку и очереди на автобусы и на ВДНХ, и на Беляево, когда они были конечными ( а мы жили соответственно на Ярославском шоссе и в Ясенево).

              Вот ничуть не комфортнее, чем сейчас.

              #1259552
  • Нет аватара termometrix
    01.03.2315:43:03

    Эпическое событие для столичного транспорта,европейской и мировой транспортной отрасли! БКЛ — объект, достойный внимания и изучения с инженерной точки зрения. Развитие метрополитена — важный шаг на пути оптимизации транспортных потоков мегаполисов.В других областных центрах также предстоит строительство и ввод в эксплуатацию новых линий и станций метрополитенов.Поздравляю строителей, рабочих и специалистов метрополитена и мэрии с проделанной работой!

    Большая кольцевая линия (сокращённо — БКЛ) — одиннадцатая по официальной нумерации линия Московского метрополитена. На ней осуществляется круговое движение и имеется ответвление от «Савёловской» до «Делового центра» — с общим участком (путями, идущими до ответвления) «Савёловская» — «Хорошёвская». Является крупнейшим в мире проектом в метростроительной отрасли, после открытия стала самой длинной кольцевой линией метро в мире, опередив по этому показателю линию № 10 Пекинского метрополитена длиной 57,1 км

    Длина БКЛ в Москве, км :71

    Количество станций :31

    #1259543
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