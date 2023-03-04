Мосты тяжёлого класса «УралАЗ» собственного производства!!!
В этом видео показана разработка мостов и осей тяжёлого класса автозавода Урал.
Мосты полностью собственная заводская разработка, включая литьё, крепёж и подшипники. В проектировании учтён опыт изготовления осей и мостов зарубежных компаний, таких как Ивеко, Ман, Хандэ и др. Применительно к нашим условиям эксплуатации и производства были применены лучшие их наработки. Передние мосты с нагрузкой 9 тонн, задние 16тонн. Балки мостов литые из чугуна, что обеспечивает большую прочность.
©Видео с youtube.com
Источник: https://www.youtube.com/@technica4x458
- В Петербурге на заводе компании Solopharm открыт новый корпус разработки и производства лекарств
- В Новосибирске на заводе «Вектор-БиАльгам» запущена новая линия розлива вакцины «ЭпиВакКорона»
- В городе Обоянь Курской области открыто новое производство мебельных панелей
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
05.03.2301:18:03