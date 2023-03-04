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Мосты тяжёлого класса «УралАЗ» собственного производства!!!

В этом видео показана разработка мостов и осей тяжёлого класса автозавода Урал.

Мосты полностью собственная заводская разработка, включая литьё, крепёж и подшипники. В проектировании учтён опыт изготовления осей и мостов зарубежных компаний, таких как Ивеко, Ман, Хандэ и др. Применительно к нашим условиям эксплуатации и производства были применены лучшие их наработки. Передние мосты с нагрузкой 9 тонн, задние 16тонн. Балки мостов литые из чугуна, что обеспечивает большую прочность.

©Видео с youtube.com
Источник: https://www.youtube.com/@technica4x458

новое производство, Уралаз, Миасс
  • Е.Юрий Е.Юрий
    05.03.2301:18:03

    Давно, давно ждём… Здорово!

    Отредактировано: Е.Юрий~01:18 05.03.23
    #1259679
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