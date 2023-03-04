Мосты тяжёлого класса «УралАЗ» собственного производства!!!

В этом видео показана разработка мостов и осей тяжёлого класса автозавода Урал.

Мосты полностью собственная заводская разработка, включая литьё, крепёж и подшипники. В проектировании учтён опыт изготовления осей и мостов зарубежных компаний, таких как Ивеко, Ман, Хандэ и др. Применительно к нашим условиям эксплуатации и производства были применены лучшие их наработки. Передние мосты с нагрузкой 9 тонн, задние 16тонн. Балки мостов литые из чугуна, что обеспечивает большую прочность.

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