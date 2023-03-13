Новый завод HES с частично роботизированным производством участка пайки контуров от Роботех

В особой экономической зоне «Доброград» клиент Роботеха — компания HES строит завод по производству тепловых насосов и промышленных кондиционеров. Продукция предприятия предназначается для России, стран СНГ и ближнего Востока.

С целью автоматизации наиболее трудоемкого процесса пайки фреонных контуров завод производитель планирует внедрение нескольких роботизированных постов на базе 6-ти осевых промышленных роботов производства Роботех.

Дмитрий, соучредитель компании HES: Основная проблема при сборке фреонных контуров заключается в необходимости большого количества работ по спайке. При этом существует большая вероятность человеческой ошибки. Чтобы избежать опасных ситуаций и совершенствовать процесс, компанией HES было принято решение использовать индекционную спайку при помощи шести осевого робота Роботех. Дополнительное преимущество в сокращении времени на работу — с 4 часов человеком до 10 минут роботом. Значительная экономия времени приводит к экономии финансов.

Строительство завода планируют завершить в этом году. Больше информации по ссылке ©Видео с youtube.com