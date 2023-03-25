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Детские сады и школы

В Севастополе открыта школа искусств

 © federalcity.ru

18 марта в Севастополе на ул. Надежды Островский, 10А открыт школа искусств.

Новое здание позволит принять в 2023 году 844 обучающихся, из них 250 учеников художественной школы, а к 2027 году охват обучающихся планируется увеличить до 1 372 человек.

Обучение планируется вести по пяти предпрофессиональным программам, которых ранее в Севастополе не было: «Дизайн», «Архитектура», «Декоративно-прикладное творчество», «Хореографическое творчество», «Искусство театра».

 © federalcity.ru

Ещё планируется ввести десять общеразвивающих программ по этим направлениям, в том числе «Раннее эстетическое развитие», «Римская мозаика», «Гончарное дело», «Музыкальный театр», «Графический дизайн», «Искусство эстрадного вокала».

Территория благоустроена, появился небольшой сквер, где есть детская площадка, прогулочные дорожки, лавочки, парковка — можно приехать, погулять, посмотреть на здание во всей красе. Вечером на комплексе загорается подсветка — здания выглядят очень красиво.

Детский художественно-эстетический центр (более кратко — Школа искусств) представляет из себя трёхэтажный корпус в дворцовом стиле, с фонтаном на центральной площадке.

Внутренняя отделка залов и аудиторий выполнена из керамогранита и мрамора, украшена фресками и мозаичными панно. На фасаде Школы размещены различные декоративные элементы, само здание оформлено в цветовой гамме и стиле Херсонесе (Корсуни) 8-10 веков. Именно на период раннего средневековья приходится расцвет каменного зодчества древнего города.

Активно идет рабочий процесс и на другой, расположенной неподалеку площадке — детском центре «Корсунь» общей площадью 12.3 тысяч квадратных метров. Здание представляет собой трехэтажное строение из 5 корпусов, с цоколем и мансардой. Внутри центра по проекту предполагается около 500 помещений и учебных классов для 260 детей.

Эти два комплекса являются составной часть одного большого проекта — культурно-просветительского кластера «Новый Херсонес», который возводится на прилегающих к музею-заповеднику территориях.

 © federalcity.ru

 © federalcity.ru

Проект «Новый Херсонес»:

 © federalcity.ru

Фото и часть текста: https://federal...evastopole.html

Идея подана камрадом 1912307066
Источник: https://slavasev.ru/news/sobytiya-i...ident-lichno-otkryl-shkolu-iskusstv

школа искусств, Севастополь, Крым
  • user78 user78
    26.03.2303:17:02

    +!    

    ©Видео с youtube.com

    Проект «Новый Херсонес»:

    Вот подробнее:

    Сейчас «Херсонес» вместе с запасниками и административными помещениями располагается на 1 900 квадратных метрах. Общая площадь нового пространства составит 23,3 га, из которых озеленение будет составлять 11,4 га, а застройка — 3,2 га. Музейные площади расположатся на 44 200 квадратных метров.

    Новую центральную аллею направят к Владимирскому собору. Входные группы Древнего Херсонеса и археологического парка хотят расширить и объединить. Немалая площадь — 14 тысяч квадратных метров — отведена под Паломнический и туристический центры.

    В их числе три музея: «Музей Античности и Византии», «Музей Христианства», «Музей Новороссии и Крыма». А также «Квартал Реконструкция», «Международный археологический центр», «Туристический центр» и «Амфитеатр». Все это — на площади более 97000 кв. м., на территории, долгое время занятой воинскими частями, а на самом деле — древней земле Херсонеса Таврического, прилегающей к одноименному музею-заповеднику.

    Проектирование и строительство предваряла огромная работа саперов и археологов. Здесь было найдено и вывезено более 3 тысяч взрывоопасных предметов, переработано 700 тысяч тонн земли, в которой археологи обнаружили свыше 3 миллионов различных предметов разных исторических периодов.

    «Никогда прежде подобных раскопок — по размерам одновременно раскапываемой площади, количеству задействованных специалистов, применяемым методикам и оборудованию — в России не было», — заключили в фонде «Моя история», который реализует проект.

    Только один Музей Античности и Византии, в котором в основном будут артефакты, собранные музеем «Херсонеса», будет не 650 квадратных метров площадей экспозиционных, а 14 тысяч квадратных метров.

    В этот квартал будут входить и археологические раскопки. Если в земле у нас — гончарная мастерская, она будет музеефицирована. Под стеклом мы увидим эти археологические раскопки гончарной мастерской. А реконструкция этой гончарной мастерской — над этими раскопками. И взрослые, и дети смогут каким-то образом поучаствовать, приобщиться, попробовать, как это происходило в те древние времена. Это археологические камерные экспозиции, здесь же будет множество сувенирных лавок, кафе.

    Завершить строительство масштабного проекта планируют к 2024 году.

     © i.postimg.cc

     © i.postimg.cc

     © i.postimg.cc

     © i.postimg.cc

     © i.postimg.cc

     © i.postimg.cc

     © i.postimg.cc

    ©Видео с youtube.com

       

    Отредактировано: user78~03:53 26.03.23
    #1260369
  • Нет аватара termometrix
    26.03.2309:06:49

    Проект «Новый Херсонес» -это великолепная архитектурная композиция!

    Отредактировано: termometrix~09:06 26.03.23
    #1260372
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