В Севастополе открыта школа искусств

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18 марта в Севастополе на ул. Надежды Островский, 10А открыт школа искусств.

Новое здание позволит принять в 2023 году 844 обучающихся, из них 250 учеников художественной школы, а к 2027 году охват обучающихся планируется увеличить до 1 372 человек.

Обучение планируется вести по пяти предпрофессиональным программам, которых ранее в Севастополе не было: «Дизайн», «Архитектура», «Декоративно-прикладное творчество», «Хореографическое творчество», «Искусство театра».

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Ещё планируется ввести десять общеразвивающих программ по этим направлениям, в том числе «Раннее эстетическое развитие», «Римская мозаика», «Гончарное дело», «Музыкальный театр», «Графический дизайн», «Искусство эстрадного вокала».

Территория благоустроена, появился небольшой сквер, где есть детская площадка, прогулочные дорожки, лавочки, парковка — можно приехать, погулять, посмотреть на здание во всей красе. Вечером на комплексе загорается подсветка — здания выглядят очень красиво.

Детский художественно-эстетический центр (более кратко — Школа искусств) представляет из себя трёхэтажный корпус в дворцовом стиле, с фонтаном на центральной площадке.

Внутренняя отделка залов и аудиторий выполнена из керамогранита и мрамора, украшена фресками и мозаичными панно. На фасаде Школы размещены различные декоративные элементы, само здание оформлено в цветовой гамме и стиле Херсонесе (Корсуни) 8-10 веков. Именно на период раннего средневековья приходится расцвет каменного зодчества древнего города.

Активно идет рабочий процесс и на другой, расположенной неподалеку площадке — детском центре «Корсунь» общей площадью 12.3 тысяч квадратных метров. Здание представляет собой трехэтажное строение из 5 корпусов, с цоколем и мансардой. Внутри центра по проекту предполагается около 500 помещений и учебных классов для 260 детей.

Эти два комплекса являются составной часть одного большого проекта — культурно-просветительского кластера «Новый Херсонес», который возводится на прилегающих к музею-заповеднику территориях.

© federalcity.ru

© federalcity.ru

Проект «Новый Херсонес»:

© federalcity.ru

Фото и часть текста: https://federal...evastopole.html

Идея подана камрадом 1912307066