Первый российский электрический грузовик пошел в серию

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Команда Mashnews прокатилась на первом отечественном электрическом грузовике и узнала, кто его создал, для каких заказчиков и сколько он будет стоить с учетом субсидий от государства. Кстати, гендиректор компании поделился, что первая партия грузовиков в тестовом режиме будет опробована одной из самых известных российских компаний, которая отвечает в том числе и за перевозку грузов. Интересно, угадаете, о каком заказчике идет речь?

Чья электроника?

На сколько хватит заряда батареи?

Как батарея переживает русскую зиму?

Есть ли конкуренты?

В этом видео:

00:00 в кабине первого электрического грузовика

00:02 откуда взялась идея

01:30 что под капотом

02:15 как устроена батарея

03:44 хватит ли заряда

05:57 о зарядных станциях

06:37 как быть с холодом и потерей энергии

07:21 цех опытного производства

08:58 поддержка государства — выгода для покупателя

10:23 как изменилась ситуация после 24 февраля прошлого года

12:25 кто конкуренты?

13:34 за рулём