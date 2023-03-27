Первый российский электрический грузовик пошел в серию
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/OObhKSbWFxs
Команда Mashnews прокатилась на первом отечественном электрическом грузовике и узнала, кто его создал, для каких заказчиков и сколько он будет стоить с учетом субсидий от государства. Кстати, гендиректор компании поделился, что первая партия грузовиков в тестовом режиме будет опробована одной из самых известных российских компаний, которая отвечает в том числе и за перевозку грузов. Интересно, угадаете, о каком заказчике идет речь?
Чья электроника?
На сколько хватит заряда батареи?
Как батарея переживает русскую зиму?
Есть ли конкуренты?
В этом видео:
00:00 в кабине первого электрического грузовика
00:02 откуда взялась идея
01:30 что под капотом
02:15 как устроена батарея
03:44 хватит ли заряда
05:57 о зарядных станциях
06:37 как быть с холодом и потерей энергии
07:21 цех опытного производства
08:58 поддержка государства — выгода для покупателя
10:23 как изменилась ситуация после 24 февраля прошлого года
12:25 кто конкуренты?
13:34 за рулём
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